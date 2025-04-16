Байден виступив та відкрито розкритикував Трампа: що сказав і як відреагували в Білому домі

Виступ Байдена вже викликав істерику в Білому домі, де виклали аж п'ять дописів на цю тему

Колишній президент США Джозеф Байден вперше висловився про роботу нової адміністрації Дональда Трампа. Він піддав Білий дім жорсткій критиці, заявивши, що за майже 100 днів роботи адміністрація завдала Сполученим Штатам виключно шкоду та руйнування.

Про це він заявив на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю (ACRD), повідомляє CNN. Байден зазначив, що нова адміністрація скоротила чисельність державних службовців, та паралізувала роботу сайту Управління соціального забезпечення. За його словами, важливо захищати програми соціального забезпечення, які адміністрація Трампа планує скоротити.

"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди та стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", – додав він.

Перший виступ Байдена з моменту інавгурації Трампа викликав у Білому домі істерику. Управління соцзабезпечення чинної адміністрації виклало аж п'ять постів на цю тему, звинувативши експрезидента нібито у "брехні американцям". Зокрема, там заявили, що не закрили жодного відділення служби соцзабезпечення, зберегли половину технологічного відділу, оновлюють надання послуг, в тому числі телефонні, та впроваджують інструменти штучного інтелекту.

Окрім того, в Управлінні опублікували низку сумнівних заяв – що, мовляв, нібито було виявлено мільярди доларів незаконних платежів у 2015-2022 фінансових роках, та що Трамп "неодноразово обіцяв захистити систему соціального забезпечення та забезпечити вищу заробітну плату для людей похилого віку, припинивши оподаткування допомоги". Також Байдена звинуватили в тому, що понад 2 млн нелегальних мігрантів нібито отримали номери соціального страхування у 2024 році. Жодна із цих заяв не має будь-яких підтверджень.

Зазначимо, за перші місяці перебування Дональда Трампа на посаді президента США видатки федерального уряду значно зросли попри усі зусилля сформованого Трампом "Департаменту з ефективності уряду" (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, який намагався "скоротити витратну частину" американського бюджету, роблячи це дуже сумнівними способами. Зростання федеральних витрат уряду США склало понад 154 млрд доларів – величезну цифру.

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. Адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки. При цьому рішення Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".