Гроб вырезали из камня, а тело залили гипсом: в Англии нашли необычное древнее захоронение (фото)

Находка весьма необычна для сельской части страны

Во время подготовки почвы к строительству дороги в Англии (Великобритания) археологи наткнулись на необычное кладбище времен Римской империи. Хотя кладбища римлян в этом месте редкостью не являются, но все же нашлось нечто, что приковало их внимание.

Информацией о находке на автодороге A47 Уонсфорд-Саттон поделилась археологическая компания Headland Archaeology. В целом небольшое кладбище имело 14 могил и еще 7 нашли за его пределами.

Однако наиболее любопытной оказалась центральная могила. В ней располагался крупный каменный гроб, который залили гипсом, что может говорить о месте захоронения какого-то важного и богатого человека.

Гипсовые захоронения периодически встречаются в Британии, но более присущи крупным центрам, вроде Йорка. Там в свое время нашли около 45 таких могил, а вот в сельской части страны их встречают впервые.

Считается, что подобные захоронения ассоциируются с богатыми людьми, поскольку обычно в них находят всякие драгоценные предметы. Впрочем, в этой могиле ничего подобного обнаружено не было. Хотя археологи все равно обращают внимание на красиво вырезанный из цельного куска известняка гроб, отмечая, что наверняка это был кто-то влиятельный. При этом сам камень для него был добыт не менее, чем в 50 километров от места захоронения, что добавило бы стоимости его транспортировки.

Косвенно версию о богатом происхождении римлян подтверждают и соседние могилы. В одной из них нашли большое количество погребального инвентаря под ногами скелета. Предварительный анализ указывает, что это была девушка в возрасте 16-20 лет, а вещи могли быть ее приданым. Среди этих погребальных предметов были красивая пара серебряных серег, девять браслетов из медного сплава, три кольца из медного сплава, а также серебряная полоса и овальная пластина, которые, как полагают, были стержнем и оправой перстня-печатки

Еще одна богатая могила содержала в себе останки ребенка, в которой, помимо десяти браслетов из медного сплава, находились четыре обработанных костяных браслета, обработанный костяной гребень, а также пара серебряных серег

В остальных могилах нашли следы кремации, обезглавливания, останки младенцев, железные гвозди, которые могут говорить о деревянном гробу, и пустые могилы. Все эти практики давно известны в римских захоронениях, однако ученые не ожидали найти их все вместе.

При этом первоначальная оценка говорит, что кладбище существовало очень недолго, что добавляет ему странности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ценном древнем артефакте, который нашли в Запорожье. Найденному фрагменту керамики – более пяти тысяч лет и он относится к Ямной культуре.