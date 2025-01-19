Був втрачений на 5 тисяч років. У Запоріжжі знайшли цінний стародавній артефакт, фото

Фрагмент кераміки лежав серед каменів, піску, раковин та сміття.

В Україні історики займаються дослідженням Ямної культури — також на обмілілому узбережжі Дніпра в Запоріжжі археологи виявили уламок керамічного посуду, якому, ймовірно, понад п’ять тисяч років.

Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя". Уламок виявив археолог та історик Олександр Шкаліков. За його словами, фрагмент кераміки лежав серед каміння, піску, раковин та сміття.

Як зазначив фахівець, це була верхня частина глечика. Ймовірно, цей посуд був з гострим дном.

Цьому артефакту, ймовірно, понад п’ять тисяч років — швидше за все, йдеться про епоху енеоліту. Шкаліков зазначив, що в цьому глечику переносили воду, можливо і готували на вогні якусь їжу.

Науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця" Олег Тубольцев зазначив, що кожен глечик мав особливий орнамент, притаманний певній родині. Знайдений артефакт планують передати фахівцям для детального дослідження.

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