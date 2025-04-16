В США жорстко відреагували на бажання Росії позбутися санкцій: названо умову, за якої про це будуть говорити

Після удару росіян по Сумах у Вербну неділю в Вашингтоні виникли питання

США не будуть знімати санкції з Росії до моменту, поки російський режим не погодиться на припинення вогню. Реалізація бажання Росії позбутися накладених санкцій залежить виключно від дій Кремля.

Про це заявила речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс під час брифінгу. Вона зазначила, що США працюють над досягненням перемир'я в Україні.

"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", – сказала Брюс, коментуючи питання можливості послаблення санкційного тиску на Росію у рамках переговорів про мирну угоду в Україні.

Окрім того, зазначила вона, після удару росіян по Сумах у Вербну неділю в Вашингтоні виникли питання. У Білому домі наразі бачать те, хто реально відданий справі припинення вогню та досягнення миру – і це, схоже, не Росія.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог радять йому зайняти більш жорстку позицію щодо глави Росії Володимира Путіна. Проте Трампу ближча позиція спецпосланця Стіва Віткоффа, шанувальника російських наративів, який вважає, що Путін хоче укласти мир та пропонує віддати йому чотири області України (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську).

Тим часом демократи в Палаті представників Конгресу США представили новий законопроєкт, спрямований на підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Документ з'явився 14 квітня як відповідь на позицію адміністрації президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

Нещодавно чинний президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених ще адміністрацією Джо Байдена. Відповідно до указу, опублікованого у Федеральному реєстрі США, на один рік продовжено надзвичайний стан, запроваджений після російської агресії проти України.