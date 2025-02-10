Сотні роботів, що роєм виконують завдання: вчені вигадали пристрої, які можна навіть скинути з гелікоптера (відео)

Майбутнє вже тут — рої мініатюрних роботів можна використовувати для рятувальних місій і роботи в екстремальних умовах

Сотні роботів, які мають одне завдання. Це може бути військове використання або ж гуманітарне. Сотні крихітних роботів, кожен завбільшки з долоню, можуть швидко дослідити територію після лісової пожежі. Вони шукатимуть постраждалих, знаходитимуть ділянки з токсичними матеріалами та визначатимуть напрямки розповсюдження вогню.

Це лише один із сценаріїв, які стають реальністю завдяки роботі Маркуса Неміца, доцента кафедри машинобудування в Університеті Тафтса (США). Впродовж багатьох років він розробляв концепції ройової робототехніки та шукав способи створити реальні прототипи таких роботів.

Технологічний прорив

Разом із аспірантом Джемом Айгюлом Неміц створив витривалого робота, якого можна надрукувати на 3D-принтері всього за кілька годин. Це значно скорочує час і витрати на виробництво, дозволяючи друкувати сотні роботів за добу.

Особливості нових роботів

На відміну від звичних жорстких роботів, розробки Неміца поєднують м’які та жорсткі компоненти. Завдяки цьому пристрої витримують падіння з висоти (наприклад, скидання з гелікоптера), пересуваються по нерівній місцевості, піску та навіть скелях.

Кінцівки роботів нагадують будову лап ссавців або рептилій: жорсткі кісткові структури з'єднуються м’якими суглобами. Це забезпечує плавні рухи та адаптацію до будь-якої поверхні.

Рої роботів обіцяють стати незамінним інструментом у боротьбі зі стихійними лихами, військовими загрозами та екологічними проблемами. Пристрої можуть використовуватися для розмінування територій, відстеження змін у льодовиках тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в США невідомі зламали домашні роботи-пилососи, змусивши їх ганятися за хазяями. Зазвичай роботи достатньо слухняні та здатні навіть виконувати команди, описані голосом, зокрема з прибирання та сортування.