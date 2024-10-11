Роботи-пилососи нападали на людей та матюкались у США: що з ними трапилось

Проблему ще вирішують

У США роботи-пилососи переслідували власників та їх улюбленців у будинках. Вони нецензурно висловлювалися і викрикували расистські образи.

Як зазначає ABC News, це було зафіксовано у пристроїв китайського бренду Ecovacs. Є припущення, що це робота хакерів, які намагалися використати роботів-пилососів для стеження.

Адже ці девайси мають камеру та мікрофон. Це захоплення керування дало змогу зловмисникам оцінити систему безпеки пристроїв.

За словами очевидця, під час збою робот-пилосос почав видавати дивні звуки, схожі на переривчастий радіосигнал. При цьому у додатку було відображено, що хтось отримав доступ до камери та мікрофона девайсу. Аби виправити це чоловік змінив пароль та перезавантажив пилосос. Проте через певний час пристрій почав рухатись без відповідної команди та вигукувати нецензурні слова.

Згодом виявилось, аби робот перестав видавати дивні звуки та рухатись його слід було вимкнути або скинути налаштування. Адже зміна пароля та перезапуск не допомагали.

Водночас в Ecovacs заявили, що працюють над вирішенням проблеми і обіцяють покращити захист девайсів від хакерських атак. Компанія наголосила, що не всі пристрої вдалось злодіям зламати, адже вразливість зафіксовано лише у моделях Deebot X2.

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