Рослини "шепочуться" у вас під ногами: про причини цього ви навіть не здогадувалися

Вчені запропонували дві гіпотези причин обміну інформацією

Напевно, ви не думали про те, що ваш томат на городі здатний спілкуватися з сусідами, передаючи їм специфічні "повідомлення". І хоча вчені зараз уже напевно знають, що між рослинами відбувається обмін інформацією, проте причини можуть здатися неочевидними.

Наприклад, ідея того, що рослина спеціально попереджає сусідів про небезпеку, може виявитися помилковою. Нове дослідження оприлюднено у журналі PNAS.

Більшість рослин мають грибного симбіота (мікоризу), який приєднується до їх коріння. Гриб у цьому випадку дає рослині видобуті із землі мінерали, а натомість отримує воду та цукри.

Вже понад тридцять років у науковій спільноті йдуть обговорення того, що мікориза виконує не лише функцію харчування, а й використовується як дроти, якими йдуть сигнали іншим рослинам. І сучасні дослідження мають докази, що це недалеко від істини.

Мікориза

Однак якщо раніше звучали припущення, що рослини здатні попереджати одна одну про небезпеку, то в новому дослідженні йдеться про те, що з цією ідеєю щось не так.

Головна еволюційна причина зводиться до того, що у разі відправлення "сигналу лиха" інші рослини зможуть підготуватися до нападу шкідників чи травоїдних тварин. Однак у цьому випадку вигоду отримає рослина, яка отримала сигнал, а не та, що його надіслала. Тобто відправник сигналу, швидше за все, програє еволюційну гонку своїм сусідам, які підготуються до нападу і не постраждають внаслідок атаки.

У цьому випадку вижити мали лише найбільш "егоїстичні" рослини. Або ж вони могли б виробити механізм передачі "фейкових новин", які б змусили сусідів витратити ресурси на включення захисту і тим самим стати слабшими за "обманщика". Зрештою це призвело б до того, що на ці сигнали ніхто не реагував.

Але це в теорії, а на практиці вчені бачать, що обмін сигналами продовжується, а значить, його причина може критися в інших факторах. І у новому дослідженні вчені наводять дві гіпотези.

Перша зводиться до того що, що рослини неспроможні контролювати сигнал при ушкодженні. Наприклад, в ході атаки вони можуть викинути хімічні сполуки у повітря, які будуть сприйняті іншими рослинами. В цьому випадку це виглядає як "крик болю", який ніяк не можна придушити.

Другий варіант зводиться до того, що сигналами обмінюються не самі рослини, а їх симбіоти-гриби. У такому разі, все виглядає значно логічніше, оскільки гриб зацікавлений у збереженні свого симбіоту. Або вірніше сказати "своїх симбіотів", оскільки одна й та сама грибна мережа може поєднувати кілька рослин. У цьому випадку, якщо загине одна рослина, то решта встигне підготуватися, а гриб не втратить взагалі все.

Декілька рослин можуть бути підключені до однієї і тієї ж мережі

При цьому експерименти показали, що мережа не завжди передає сигнал. Наприклад, вона може проігнорувати напад шкідників, якщо "розцінить" його як незначний.

Тобто хоч передача тривожних сигналів між рослинами справді відбувається, але це не означає, що саме вони "спілкуються" один з одним. Цілком ймовірно, що відповідає за це зовсім інший організм.

Як повідомлялося раніше, вчені зазирнули у глибини озера Енігма в Антарктиді. Попри те, що воно знаходиться під десятком метрів льоду, у ньому процвітає ціла екосистема, яку ніколи не бачили раніше.