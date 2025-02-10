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Українці їли морозиво ще за часів Русі: історик розповів, яким воно було

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Морозиво
Морозиво. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей улюблений десерт, яким колись ласував сам Олександр Македонський, має особливу історію на українських землях

Морозиво – улюблений десерт багатьох поколінь, має багату історію, яка сягає давніх часів. Історики стверджують, що перші згадки про морозиво датуються ще до нашої ери, а особливої популярності в Європі воно набуло у XIII столітті.

За словами історика Олександра Алфьорова, європейці знали про морозиво вже давно. Олександр Македонський, наприклад, був великим шанувальником цього десерту. У XIII столітті мандрівник Марко Поло привіз до Європи кілька основних рецептів морозива з Китаю. Саме в Китаї вперше винайшли солодкий лід, рецепт якого тримали в таємниці. Згодом цей десерт перейняли араби, індійці та іранці.У XVII-XVIII століттях виробництво морозива набуло великих обертів у Франції, і воно стало дуже популярним у Європі. У 1851 році в Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував перше у світі промислове виробництво морозива. Також саме в США вперше почали готувати морозиво на паличці та у вафельному стаканчику.

Морозиво в Україні

На теренах України морозиво з'явилося ще за часів Київської Русі. Місцеві жителі ласували сумішшю подрібненого замороженого молока та вершків. Також був популярний заморожений сир, сметана з додаванням цукру, родзинок та кураги.

В Україні існував свій унікальний рецепт морозива. На Масницю господині готували фігурки з сиру, сметани, молока, меду та родзинок, які виставляли на ніч на вулицю, а вранці діти ласували цим ексклюзивним українським морозивом.

У Києві в XIX столітті почали виготовляти морозиво у великих масштабах. У цей час у місті функціонувала елітна кондитерська швейцарця Бернарда Семадені, де подавали морозиво з малиною, вишнями, абрикосами, полуницями, персиками, ананасами та горіхами, а також кавою.

У 1936 році в Радянському Союзі, до складу якого входила Україна, відкрили великий завод з виробництва морозива, перейнявши американську технологію та закупивши необхідне обладнання у США. Невдовзі фабрики морозива з'явилися в Одесі, Харкові, Києві, Полтаві, Севастополі та Ялті. Сьогодні Україна успішно виробляє морозиво для внутрішнього та зовнішнього ринків.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці полюбили сало. І як цей продукт став національним символом.

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#Україна #Історія #Морозиво