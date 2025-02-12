Сила магнітної бурі виросла. Скільки триватиме сильний шторм на Землі

Наприкінці робочого тижня вируватимуть "червоні" геомагнітні шторми

Наша планета знаходиться в потоці сонячного вітру, тому земляни відчувають на собі магнітну бурю 6 балів. Однак астросиноптики попереджають про ще один потік вітру, який в кінці робочого тижня стане причиною нового шторму.

Новий потік сонячного вітру, який витікає з каньйоноподібної діри в атмосфері Сонця, прямує до Землі. Якщо вони стикнуться, то може відбутись магнітна буря класу G1, тобто незначна, разом з арктичними полярними сяйвами на День святого Валентина, 14 лютого, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 12-16 лютого

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу у середу, 12 лютого, тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Наступного дня її сила знизиться до 5 балів. Такий шторм має протриматись і 14 лютого.

Однак на вихідних не очікується будь-яких коливань.

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