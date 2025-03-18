Вбивство президента Кеннеді: Трамп анонсував масштабне розсекречування файлів

Мова може йти про понад 80 тисяч невідредагованих документів Комісії Воррена, які пов'язані із розслідуванням вбивства Кеннеді

Президент США Дональд Трамп анонсував масштабне оприлюднення документів, які пов'язані із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Фіцджеральда Кеннеді у 1963 році – відповідний указ Трамп підписав ще на початку каденції. Він заявив, що файли будуть розсекречені 18 березня.

Про це сказано у виступі Трампа в Центрі виконавських мистецтв Джона Ф. Кеннеді, який транслював C-SPAN. Трамп заявив, що буде розсекречено "абсолютно всі файли" та додав, що люди "чекали цього десятиліттями".

За його словами, відповідальні особи та група фахівців, яку зібрала директор національної розвідки США Тулсі Габбард, зібрали усі матеріали. Вони будуть розсекречені та стануть доступні для громадськості вже 18 березні.

"Люди чекали цього десятиліттями… Я доручив підготувати ці матеріали, і вони будуть оприлюднені завтра", – сказав Трамп.

Мова може йти про понад 80 тисяч невідредагованих документів Комісії Воррена, які пов'язані із розслідуванням вбивства Кеннеді. 35-го президента США застрелили 22 листопада 1963 року під час поїздки до міста Даллас в Техасі. Снайпер розстріляв президента, коли той разом із дружиною їхав у відкритому лімузині. Пізніше стрільця затримали, ним виявився громадянин США Лі Харві Освальд. Своєю чергою, Освальда 24 листопада 1963 року застрелив власник нічного клубу Джек Рубі.

Історія вбивства Кеннеді обросла конспірологічними теоріями, зокрема, щодо змови навколо загибелі президента. З його смертю пов'язували мафію, іноземні уряди, ЦРУ США, КДБ СРСР, та навіть той самий "глибинний уряд", проти якого Трамп оголосив "хрестовий похід" – мовляв, Кеннеді планував націоналізувати Федеральну резервну систему США, тому його й вбили.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше підтвердив, що проведе розмову з Путіним 18 березня. За його словами, американська сторона хоче "побачити, чи зможе покласти край цій війні".