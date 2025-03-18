"Треба було змусити Україну": Трамп зробив нову заяву про суперечку з Зеленським у Білому домі

Глава Білого дому розповів, чого хоче досягти

Президент США Дональд Трамп по суті визнав, що скандал під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона було влаштовано спеціально. Тим самим США хотіли "змусити Україну вчинити правильно".

Про це Трамп повідомив під час брифінгу. Його виступ транслювався каналом ABC.

"Там вбивають багато людей, і нам потрібно було змусити Україну вчинити правильно. Це була непроста ситуація. Ви отримали невелику виставу в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильно, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди", — сказав він.

За його словами, він має намір провести переговори з Володимиром Путіним, щоб "врятувати деяких солдатів, які у серйозній біді". За його словами, деяка частина українських військових нібито опинилася в оточенні і вже загинули б, якби він особисто не втрутився в це.

Варто зазначити, що історію про оточення українських військових активно просувають росіяни. Міністр оборони України Рустем Умєров уже говорив, що нині жоден український підрозділ в оточенні не перебуває, а подібну пропагандистську кампанію окупанти вже просували перед самітом БРІКС.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше підтвердив, що проведе розмову з Путіним 18 березня. За його словами, американська сторона хоче "побачити, чи зможе покласти край цій війні".