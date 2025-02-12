Сила магнитной бури выросла. Сколько продлится сильный шторм на Земле

В конце рабочей недели будут бушевать "красные" геомагнитные штормы

Наша планета находится в потоке солнечного ветра, поэтому земляне ощущают на себе магнитную бурю 6 баллов. Однако астросиноптики предупреждают о еще одном потоке ветра, который в конце рабочей недели станет причиной нового шторма.

Новый поток солнечного ветра, который вытекает из каньоноподобной дыры в атмосфере Солнца, направляется к Земле. Если они столкнутся, то может произойти магнитная буря класса G1, то есть незначительная, вместе с арктическими полярными сияниями на День святого Валентина, 14 февраля, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 12-16 февраля

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в среду, 12 февраля, держится сильная магнитная буря в 6 баллов. На следующий день ее сила снизится до 5 баллов. Такой шторм должен продержаться и 14 февраля.

Однако на выходных не ожидается каких-либо колебаний.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины ожидается снегопад.