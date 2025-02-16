Жорстока традиція розповіла про життя у залізному віці: яку таємницю розкрили черепи давніх людей

Життя в ті далекі часи дуже відрізнялося від нинішнього.

У середині першого тисячоліття до нашої ери Іберійський півострів зазнав суттєвих та швидких змін. Відомо, що на той час там з’явилися перші міста, а в суспільстві почала спостерігатися чітка ієрархія. Разом з цим у регіоні стає поширеною практика відсікання голів та виставляння їх на загальний огляд.

Хоча з погляду нинішньої людини це може здатися чимось жахливим, але для вчених це безцінна можливість дізнатися більше про життя у ті далекі часи. Нове дослідження присвячене саме цій практиці було оприлюднено в Journal of Archaeological Science.

Розкопки проводилися біля стародавніх міст Пуч Кастеллар (біля Барселони) і Ульястрет (біля Жирони). Проблема в тому, що в залізному столітті там масово практикували кремацію тіл, а тому провести аналіз останків для нинішніх вчених проблемно через, власне, відсутність останків. Тому жорстока практика давнини дає дуже важливу інформацію для археологів.

Розташування Пуч Кастеллара та Ульястрета

Відомо, що місцеві жителі вступали в контакт з фінікійськими та грецькими торговцями, що призвело до різкого ускладнення соціальної структури, посилення соціальної нерівності та появи міст із фортифікаціями. Також з’являється практика виставляти на показ відсічені голови. Навіщо це робилось? Пояснень може бути три — ритуальне значення, військові трофеї чи засіб залякування задля збереження дисципліни.

Розвішувати їх могли на стінах будинків, усередині житла або зберігати у спеціальних ямах для жертвоприношень. При цьому на деяких з них видно сліди видалення м’яких тканин перед виставленням. Тобто, можливо, у цих містах були профільні фахівці з цієї справи (усі ще вважаєте, що у вас погана робота?).

Місто Пуч Кастеллар було засноване у V столітті до нашої ери, але під час Другої Пунічної війни (близько 200 років до нашої ери) воно було покинуте. У цьому місці черепа було знайдено біля головних воріт. Вчені перевірили чотири черепи та зрозуміли, що вони не були місцевими жителями, а можливо, були бранцями або вбитими до цього ворогами.

Планування Пуч Кастеллара та місце знахідки черепів (червоний прямокутник)

Ульястрет був заснований у VII-VI століттях до нашої ери та був покинутий у III-II столітті до н. Він був столицею народу індикетів і мав складну інфраструктуру, включаючи систему водопостачання. Тут було знайдено три черепи, один з яких належав місцевому жителю, тоді як два інші — чужинці.

Обидва міста могли припинити існування внаслідок римського вторгнення.

Вчені зазначають, що практично всі черепи належали чоловікам, що вказує на те, що жертви не було обрано випадковим чином. Хоча в інших місцях було знайдено й жіночі черепи.

"У Пуч-Кастельярі відрубані голови в громадських місцях могли демонструвати силу, почитати важливих членів спільноти або залякувати ворогів. В Ульястреті розташування голів на відкритих ділянках припускає, що вони були важливими жителями, шанованими місцевим суспільством", — йдеться в тексті дослідження.

В цілому ж вчені припускають, що практика відсікання голів була частиною комплексу соціального контролю, політичної пропаганди або військової ідеології.

Як повідомлялося раніше, археологи в Нідерландах змогли виявити язичницьке місце поклоніння, в якому приносили жертву "диявольські гроші". Знахідка цінна не тільки тим, що проливає світло на життя людей, які жили в тому регіоні в дохристиянські часи, а й, можливо, показує зміну епох.