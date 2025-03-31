Трамп пообіцяв Зеленському "великі проблеми": в чому причина

Згадав американський президент і про НАТО

Угода про корисні копалини може бути не підписана. За словами Дональда Трампа, нібито президент України Володимир Зеленський хоче відмовитись від цього.

Президент США заявив, що главі державі не слід цього робити, бо такий крок матиме серйозні неприємні наслідки. Про це президент США сказав у розмові з журналістами, пише Reuters.

"Він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", — заявив Трамп.

Згадав Трамп і про НАТО

Крім того, він знову заявив, що США проти вступу Україні до НАТО, попри такі прагнення Зеленського.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", — сказав Дональд Трамп.

Угода з видобутку корисних копалин — що відомо

США представили Києву новий проєкт угоди, який передбачає майже повний контроль американців над усіма родовищами корисних копалин України без гарантій безпеки. До того ж у новій угоді щодо надр немає жодного слова про гроші для України. Що треба знати про угоду про корисні копалини — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Зеленський уже підтвердив, що Україна отримала документ. У Трампа не приховують, що чекають від України швидкого підписання нової угоди, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти висунуті умови.

Раніше "Телеграф" писав, що президента США Дональда Трампа "дуже сильно розлютили" коментарі Володимира Путіна про "необхідність усунення від влади" президента України Володимира Зеленського. Тепер голова Білого дому погрожує вдарити по російській нафтовій галузі.