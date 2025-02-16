Жестокая традиция рассказала о жизни в железном веке: какую тайну раскрыли черепа древних людей

Жизнь в те далекие времена очень сильно отличалась от нынешней

В средине первого тысячелетия до нашей эры Иберийский полуостров претерпел существенные и быстрые изменения. Известно, что в это время там появились первые города, а в обществе начала наблюдаться четкая иерархия. Вместе с этим в регионе становится распространенной практика отсечения голов и выставления их на всеобщее обозрение.

Хотя с точки зрения нынешнего человека это может показаться чем-то ужасным, но для ученых это бесценная возможность узнать больше о жизни в те далекие времена. Новое исследование посвященное именно этой практике было обнародовано в Journal of Archaeological Science.

Раскопки проводились на территории древних городов Пуч Кастеллар (возле Барселоны) и Ульястрет (возле Жироны). Проблема в том, что в железном веке там массово практиковали кремацию тел, а потому провести анализ останков для нынешних ученых проблемно из-за, собственно, отсутствия останков. Поэтому жестокая практика людей древности дает очень важную информацию для археологов.

Расположение Пуч Кастеллара и Ульястрета

Известно, что местные жители вступали в контакт с финикийскими и греческими торговцами, что привело к резкому усложнению социальной структуры, усилению социального неравенства и появлению городов с фортификациями. Вместе с этим появляется практика выставлять на показ отсеченные головы. Зачем это делалось? Объяснений может быть три — ритуальное значение, военные трофеи или средство устрашения для сохранения дисциплины.

Развешивать их могли на стенах домов, внутри жилищ или в специальных ямах для жертвоприношений. При этом на некоторых из них видны следы удаления мягких тканей перед выставлением. То есть, возможно в этих городах были профильные специалисты по этому делу (все еще считаете, что у вас плохая работа?).

Город Пуч Кастеллар был основан в V веке до нашей эры, но во время Второй Пунической войны (около 200 лет до нашей эры) он был заброшен. В этом месте черепа были найдены у главных ворот. Ученые проверили четыре черепа и поняли, что они не были местными жителями, а возможно были пленниками или убитыми до этого врагами.

Планировка Пуч Кастеллара и место находки черепов (красный прямоугольник)

Ульястрет был основан в VII-VI веках до нашей эры и был заброшен в III-II веке до нашей эры. Он был столицей народа индикетов, и имел сложную инфраструктуру, включая систему водоснабжения. Тут были найдены три черепа, один из которых принадлежал местному жителю, в то время как два других — чужакам.

Оба города могли прекратить существование вследствие римского вторжения.

Ученые отмечают, что практически все черепа принадлежали мужчинам, что указывает на то, что жертвы не были выбраны случайным образом. Хотя в других местах были найдены и женские черепа.

"В Пуч-Кастельяре отрубленные головы в общественных местах могли демонстрировать силу, почитать важных членов сообщества или запугивать врагов. В Ульястрете расположение голов на открытых участках предполагает, что они были важными жителями, почитаемыми местным обществом", — говорится в тексте исследования.

В целом же ученые предполагают, что практика отсечения голов была частью комплекса социального контроля, политической пропаганды или же военной идеологии.

Как сообщалось ранее, археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.