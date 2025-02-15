Рус

Гість з іншої галактики знайдений в Середземному морі (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
783
Для визначення походження нейтрино потрібні потужні телескопи
Для визначення походження нейтрино потрібні потужні телескопи. Фото Freepik

Це відкриття допоможе дослідникам краще зрозуміти катастрофічні космічні явища, такі як злиття чорних дір

У глибинах Середземного моря зафіксували нейтрино з енергією, якої раніше ніколи не спостерігали. Частинка могла утворитися за межами нашої галактики, наприклад, в результаті зіткнення чорних дір.

Вчені центру фізики елементарних частинок у Марселі виявили, що ця частинка має енергію 120 пета-електронвольт (ПеВ) — у 30 разів більше, ніж попередній рекордсмен. Це відкриття може допомогти зрозуміти найкатастрофічніші явища у Всесвіті, включно зі злиттям чорних дір.

Нейтрино: примарні мандрівники космосу

Нейтрино — це субатомні частинки, що майже не взаємодіють із матерією, через що їх називають "частинками-привидами". Вони можуть долати космічні відстані, не змінюючи своєї природи, тому їхнє вивчення дає змогу досліджувати процеси в далеких куточках Всесвіту.

Для реєстрації нейтрино використовують масиви детекторів, занурені у воду чи лід. Саме такий пристрій, нейтринний телескоп KM3NeT, і зафіксував рекордну частинку 13 лютого 2023 року.

Сигнал, що здивував науковців

Нейтрино залишило слід у детекторі у вигляді яскравої лінії, яку спричинили частинки-мюони. Спочатку науковці засумнівалися у правильності вимірювань, оскільки на той момент телескоп був готовий лише на 10%. Проте ретельний аналіз підтвердив рекордну енергію частинки.

Вражає те, що виявлене нейтрино в десятки разів потужніше за рекорд, зафіксований раніше антарктичною обсерваторією IceCube. Це також у значно перевищує енергію частинок, які отримували у Великому адронному колайдері.

Космічне джерело: де його шукати?

Вчені вважають, що ця частинка прийшла з-за меж Чумацького Шляху, але її точне походження залишається загадкою. Відомо, що високоенергетичні нейтрино можуть утворюватися під час вибухів наднових, злиття чорних дір або інших екстремальних подій у Всесвіті.

Команда KM3NeT планує вдосконалювати телескоп, щоб відстежити подібні частинки й визначити їхнє джерело. Якщо їм вдасться зафіксувати ще одне таке нейтрино, це стане великим кроком до розгадки космічних таємниць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з людиною, якщо її засмокче в чорну діру. Вчені навіть створили відеосимуляцію.

Теги:
#Середземне море #Космос #Наука #Нейтрино