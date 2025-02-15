Гість з іншої галактики знайдений в Середземному морі (відео)
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Це відкриття допоможе дослідникам краще зрозуміти катастрофічні космічні явища, такі як злиття чорних дір
У глибинах Середземного моря зафіксували нейтрино з енергією, якої раніше ніколи не спостерігали. Частинка могла утворитися за межами нашої галактики, наприклад, в результаті зіткнення чорних дір.
Вчені центру фізики елементарних частинок у Марселі виявили, що ця частинка має енергію 120 пета-електронвольт (ПеВ) — у 30 разів більше, ніж попередній рекордсмен. Це відкриття може допомогти зрозуміти найкатастрофічніші явища у Всесвіті, включно зі злиттям чорних дір.
Нейтрино: примарні мандрівники космосу
Нейтрино — це субатомні частинки, що майже не взаємодіють із матерією, через що їх називають "частинками-привидами". Вони можуть долати космічні відстані, не змінюючи своєї природи, тому їхнє вивчення дає змогу досліджувати процеси в далеких куточках Всесвіту.
Для реєстрації нейтрино використовують масиви детекторів, занурені у воду чи лід. Саме такий пристрій, нейтринний телескоп KM3NeT, і зафіксував рекордну частинку 13 лютого 2023 року.
Сигнал, що здивував науковців
Нейтрино залишило слід у детекторі у вигляді яскравої лінії, яку спричинили частинки-мюони. Спочатку науковці засумнівалися у правильності вимірювань, оскільки на той момент телескоп був готовий лише на 10%. Проте ретельний аналіз підтвердив рекордну енергію частинки.
Вражає те, що виявлене нейтрино в десятки разів потужніше за рекорд, зафіксований раніше антарктичною обсерваторією IceCube. Це також у значно перевищує енергію частинок, які отримували у Великому адронному колайдері.
Космічне джерело: де його шукати?
Вчені вважають, що ця частинка прийшла з-за меж Чумацького Шляху, але її точне походження залишається загадкою. Відомо, що високоенергетичні нейтрино можуть утворюватися під час вибухів наднових, злиття чорних дір або інших екстремальних подій у Всесвіті.
Команда KM3NeT планує вдосконалювати телескоп, щоб відстежити подібні частинки й визначити їхнє джерело. Якщо їм вдасться зафіксувати ще одне таке нейтрино, це стане великим кроком до розгадки космічних таємниць.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з людиною, якщо її засмокче в чорну діру. Вчені навіть створили відеосимуляцію.