Жителі Землі побачать незвичайний парад планет: коли і де станеться

Подібне явище можна буде побачити за 15 років

У лютому 2025 року у жителів Землі буде можливість побачити унікальне явище – парад планет. Сім планет (Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій та Сатурн) вишикуються в лінію після заходу сонця в ніч на п’ятницю, 28 лютого.

Про це повідомляє Dailymail. Це буде найкращий час, щоб спостерігати за унікальним космічним явищем.

Також повідомляється, що парад планет можна буде знову спостерігати лише через 15 років, тобто у 2040 році.

Однак деякі планети знаходяться далеко від Землі, наприклад, Уран і Нептун — остання буде поруч із Венерою та Сатурном. Їх треба буде роздивитися за допомогою бінокля, телескопа чи підзорної труби – неозброєним оком їх буде дуже важко побачити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені розповіли, коли з’явилися кільця Сатурна. Більшість теорій вказували на те, що їх вік становить 100-300 мільйонів років, тобто вони з’явилися приблизно за часів правління динозаврів. А нове дослідження готове поставити ці висновки під сумнів.