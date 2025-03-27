Аматор випадково виявив великий скарб залізного віку: це може переписати історію Британії

Вже зараз із скарбу описали понад 800 предметів

У грудні 2021 року мешканець села Мелсонбі (Йоркшир, Великобританія) Пітер Хедс проводив час на природі з металошукачем і випадково натрапив на сильний сигнал. Коли чоловік зрозумів, що знайшов деякі дуже давні речі, він звернувся по допомогу до археологів. У ході розкопок вчені зрозуміли, що мають справу з дуже незвичним "скарбом".

До березня 2025 року звідти було вилучено понад 800 предметів, що датуються І століттям нашої ери, тобто періодом завоювання Британії Римською Імперією. Деталями знахідки поділилася пресслужба Даремського університету.

Практика поховання впливових членів спільноти з нажитими багатствами відстежується мало не до часів кам’яного віку, а тому насамперед вчені припустили, що це місце є похованням якогось вождя. Однак, зрештою, жодних натяків на людські останки знайдено не було. Тобто величезна кількість дорогоцінних предметів була закопана з якоїсь іншої причини.

Є припущення, що то була якась форма ритуалу. На це вказує те, що багато предметів було зламано та спалено. Ламання речей перед похованням було частою практикою у багатьох народів залізного та мідного віків — це символізувало те, що річ ніби відправляють зі світу матеріального у світ духовний. Та й нікому не захочеться розкопувати могилу, щоб дістати звідти зламану річ.

Витягти предмети з купи було непросто

Саме місце знахідки розташоване біля фортеці Картімандуї (Стенвік) – стародавньої столиці кельтського племені бригантів. Можна припустити, що знахідка якимось чином пов’язана із цими людьми.

Серед предметів було знайдено деталі возів та колісниць, кінську упряж, котли, зброю та особисті прикраси. Деякі предмети були прикрашені середземноморськими коралами і кольоровим склом, а деякі з них мали виключно церемоніальне значення. В історичному контексті це говорить про те, що тут мешкали члени еліти, які мали значне багатство.

При цьому раніше вважалося, що це місце було провінційною глушиною, де нічого подібного не повинно бути. Тобто, знахідка змушує переглянути підручники історії, адже раніше вважалося, що північ Британії був набагато біднішим за південні регіони.

"Той, хто спочатку володів речами, ймовірно, був частиною мережі еліти Британії, Європи або навіть римського світу. Знищення настільки високостатусних об'єктів має масштаб, який рідко зустрічається в Британії залізного віку. Це демонструє, що еліта північної Британії була настільки ж могутня, як і її південні колеги", — пояснив фахівець із залізного віку, професор Том Мур.

Частина артефактів вже виставлена в Йоркширському музеї, але багато з них ще потрібно описати. Крім того, археологи намагаються зібрати 500 тисяч фунтів стерлінгів, щоб викупити право володіння предметами у власника ділянки, на якій їх було знайдено.

Як повідомлялося раніше, археологи в Нідерландах змогли виявити язичницьке місце поклоніння, в якому приносили жертву "диявольські гроші". Знахідка цінна не тільки тим, що проливає світло на життя людей, які жили в тому регіоні в дохристиянські часи, а й, можливо, показує зміну епох.