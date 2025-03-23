Влаштовували фестивалі пияцтва та підсипали галюциногени сусідам: вчені розповіли, як "відривалися" давні люди

Стародавні люди, напевно, добре розбиралися у веселощах

Наркотичні речовини у сучасному світі мають погану репутацію й у багатьох місцях заборонені законом. Однак у стародавньому світі їх використовували часто і не тільки в ритуальних цілях, а й щоб заводити друзів. І якщо у вас виникла асоціація з сучасними нічними клубами, то приблизно якось усе так і було в минулому.

Як пише New Atlas, одне з досліджень на цю тему стосується цивілізації Уарі (Wari) з Південної Америки, яка існувала приблизно з 500 до 1000 року нашої ери. Друге ж стосується ритуалів усім відомого стародавнього Єгипту.

Археологи, які працювали в одному з колишніх форпостів Уарі, відомому як Кількапампа (Перу), виявили докази того, що місцеві жителі варили велику кількість напою під назвою чича. Він чимось нагадував пиво і був дуже поширеним у регіоні.

Але що виявилося несподіваним, то це залишки в ньому насіння вільки (Anadenanthera colubrina), які містять галюциногенну речовину буфотенін. Його вживання в регіоні теж не є чимось незвичайним, але традиційно там його курили чи вдихали як порошок. Робили це лише обрані члени суспільства й лише під час ритуалів. Однак у Кількапампі люди схоже приймали його масово під час якихось великих святкувань.

Автор дослідження Метью Бівер припустив, що таким чином Уарі розширювали свої володіння без потреби воювати. Все що треба — це влаштувати вечірку та споїти сусідів галюциногенним пивом.

"Уарі додавали вілку в пиво чича, щоб справити враження на гостей своїх бенкетів, які не могли відповісти тим же. Це створило боргові відносини між господарями Уарі та гостями, ймовірно, з найближчого регіону", — розповів Бівер.

Він пояснив, що у регіоні, де варили галюциногенне пиво, вілька не росте, а тому її насіння доводилося везти сотні кілометрів. Тому місцеві племена навряд чи могли б повторити враження самостійно, не звертаючись до Уарі.

Проте нові дослідження показують, що психоактивними речовинами балувалися не лише у Південній Америці, а й у Єгипті. Зокрема дослідники з Університету Південної Флориди виявили, що у вазі, що датується 200 роком до нашої ери, було знайдено сліди алкогольного напою з несподіваними домішками. Одну з них розпізнали як залишки Сирійської рути (Peganum harmala), яка посилює дії психоактивних речовин, а також Блакитного лотоса (Nymphaea caerulea), що містить седативну та галюциногенну речовину нуциферин.

Вчені припустили, що цей напій використовувався під час свята сп’яніння, пов’язаного з богинею кохання, жінок та веселощів Хатор. Цей фестиваль проводився раз на рік і супроводжувався масовим споживанням алкоголю та психоделиків, а також співами та танцями до повної "відключки". Примітно, але галюцинації у цьому стані вони вважали посланнями від богів, особливо Хатор.

Зазвичай у єгипетській традиції ритуали проводили лише жерці, проте у святі сп’яніння брали участь і жерці, і прості люди.

Як повідомлялося раніше, у Сальвадорі знайшли моторошні стародавні ляльки на вершині піраміди. Вчені припускають, що вони використовувалися в ритуальних уявленнях.