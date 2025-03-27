Любитель случайно обнаружил крупный клад железного века: это может переписать историю Британии

Уже сейчас из клада описали более 800 предметов

В декабре 2021 года житель деревни Мелсонби (Йоркшир, Великобритания) Питер Хедс проводил время на природе с металлоискателем и случайно наткнулся на сильный сигнал. Когда мужчина понял, что нашел некоторые очень древние вещи, он обратился за помощью к археологам. В ходе раскопок ученые поняли, что имеют дело с очень необычным "кладом".

К марту 2025 года оттуда было изъято более 800 предметов, которые датируются I веком нашей эры, то есть периодом завоевания Британии Римской Империей. Деталями находки поделилась пресс-служба Даремского университета.

Практика захоронения влиятельных членов общества с нажитыми богатствами отслеживается чуть ли не до времен каменного века, а потому первым делом ученые предположили, что это место является захоронением какого-нибудь вождя. Однако в конечном итоге никаких намеков на человеческие останки найдено не было. То есть, огромное количество драгоценных предметов было захоронено по какой-то другой причине.

Есть допущение, что это была какая-то форма ритуала. На это указывает то, что многие предметы были сломаны и сожжены. Ломание вещей перед погребением было частой практикой у многих народов железного и медного веков — это символизировало то, что вещь как бы отправляют из мира материального в мир духовный. Да и никому не захочется раскапывать могилу, чтобы достать оттуда сломанную вещь.

Извлечь предметы из кучи было непросто

Само место находки расположено возле крепости Картимандуи (Стэнвик) — древней столицы кельтского племени бригантов. Можно предположить, что находка каким-то образом связана с этими людьми.

Среди предметов были найдены детали повозок и колесниц, конская упряжь, котлы, оружие и личные украшения. При том некоторые предметы были украшены средиземноморскими кораллами и цветным стеклом, а некоторые из них изначально имели исключительно церемониальное значение. В историческом контексте это говорит о том, что здесь жили члены элиты, имевшие значительное богатство.

При этом ранее считалось, что это место было провинциальной глушью, где ничего подобного быть не должно. То есть, находка заставляет пересмотреть учебники истории, ведь ранее считалось, что север Британии был гораздо беднее южных регионов.

"Тот, кто изначально владел вещами, вероятно, был частью сети элиты Британии, Европы или даже в римского мира. Уничтожение стольких высокостатусных объектов имеет масштаб, который редко встречается в Британии железного века. Это демонстрирует, что элита северной Британии была столь же могущественна, как и ее южные коллеги", — объяснил специалист по железному веку, профессор Том Мур.

Часть артефактов уже выставлена в Йоркширском музее, но многие из них еще предстоит описать. Кроме того, археологи пытаются собрать 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить право владения предметами у владельца участка, на котором они были найдены.

Как сообщалось ранее, археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.