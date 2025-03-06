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У Сальвадорі знайшли ляльок з "моторошними" обличчями: вони використовувались в ритуалах (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Залежно від кута погляду ляльки мають різний вираз облич
Залежно від кута погляду ляльки мають різний вираз облич. Фото Колаж "Телеграфу"

2400-річні ляльки з Сальвадору проливають світло на таємниці публічних ритуалів

Археологи ідентифікували в Сальвадорі рідкісні керамічні ляльки віком 2400 років, які, ймовірно, використовувалися в публічних ритуалах. Це відкриття свідчить про те, що стародавні мешканці Сальвадору були тісніше інтегровані в культуру Центральної Америки, ніж вважалося раніше.

У 2022 році їх виявили на вершині великої піраміди. Було знайдено п'ять керамічних фігурок, що зображують чотирьох жінок і одного чоловіка. Несподівана знахідка, як повідомляється в журналі Antiquity могла бути частиною публічного ритуалу, вчені припускають, що вони були маріонетками для спеціальних вистав.

"Однією з найяскравіших особливостей ляльок є їх драматичний вираз обличчя, який змінюється залежно від кута зору", — каже Ян Шиманський, археолог з Варшавського університету. На рівні очей ляльки здаються злими, зверху — посміхаються, знизу — переляканими. "Це навмисний задум, можливо, для розширення спектру ритуальних вистав", — додає Шиманський.

Ляльки з Сальвадору
Ці 5 ляльок знайдені цілими

Радіовуглецеве датування та керамічна хронологія показують, що ляльки були поховані на вершині піраміди близько 400 року до нашої ери. У цей час мезоамериканські культури, включаючи сусідніх майя, були на порозі винайдення писемності та створення великих ієрархічних суспільств.

Ляльки в Сан-Ісідро, довжиною від 10 до 30 сантиметрів, були "чітко розташовані в певному порядку". Три були обличчям догори, а два обличчям донизу, але більшість, ймовірно, дивилися на захід, у напрямку, пов'язаному з мезоамериканським царством мертвих. Великі фігурки мають рухливі голови та відкриті роти, як у сучасних іграшкових ляльок, і, можливо, використовувалися в театральних виставах для передачі повідомлень чи історій.

Ляльки з Сальвадору
Всі ляльки від 10 до 30 см

Окрім п'яти непошкоджених ляльок, археологи також знайшли фрагменти ляльок в інших частинах місця розкопок. Верхня частина найменшої фігурки вписується в порожнисту фігуру тулуба найбільшої, що може бути елементом сцени відтворення народження.

Ляльки з Сальвадора
Вчені припускають, що це могла бути сценка народження

Раніше "Телеграф" розповідав про пророцтво про Судний день, яке пригадали у Ватикані. Воно відоме давно, але коли Папа дуже хворий, знову сколихнуло людей.

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#Археологія #Наука #Сальвадор #Ритуал