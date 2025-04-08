Найстарішою людиною на планеті може стати 130-сантиметровий фермер з Перу: скільки йому років (фото)

У чоловіка є потенційний конкурент — одразу дві людини претендують на один рекорд

Уявіть собі людину, яка народилася ще на початку XX століття, пережила дві світові війни, безліч соціальних та технологічних змін і дожила до наших днів. Марселіно Абад Толентіно, мешканець Перу, стверджує, що йому виповнилося 125 років, що потенційно робить його найстарішою людиною на планеті.​ Він відсвяткував цей ювілей 5 квітня.

Марселіно Абад Толентіно, відомий як "дон Машіко", народився в 1900 році. Він все життя тяжко працював. Спочатку у сільському господарстві, адже його батьки загинули дуже рано і він не міг відвідувати школу, пише La República. Потім муляром, продавав їжу, останні роки вирощував їжу для власного споживання. Дітей та родини він ніколи не мав.

Марселіно Абад Толентіно святкує 125-річчя

Зріст рекордсмена — 130 см, він не має майже ніяких хвороб окрім втрати слуху та зубів. Секретом свого довголіття Марселіно вважає здорову дієту, що складається з овочів та фруктів, вирощених власноруч, а також м'яса ягняти.

У 2019 році Марселіно вперше отримав національне посвідчення особи, що дозволило йому стати учасником державної програми "Пенсія 65", яка підтримує людей похилого віку. До цього він документів не мав. Саме цим документом влада Перу визнала його вік.

"Дон Машіко" живе в горах

Якщо його вік буде офіційно підтверджено Книгою рекордів Гіннеса, Марселіно Абад Толентіно стане найстарішою людиною в історії, перевершивши попередній рекорд Жанни Кальман, яка прожила 122 роки. Перуанський уряд вже заявив про намір подати його кандидатуру до Книги рекордів для офіційного визнання.​

Раніше стало відомо, що на звання нового довгожителя-рекордсмена претендує ще одна людина. Це Акель Назір, якому виповнилося 140 років. Він живе у Афганістані. Його вік наразі перевіряють державні служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про науковий прорив — вчені відродили вимерлу породу вовків. Генетики подовжують експерименти. Можливо невдовзі люди зможуть побачити живого мамонта, адже ген волохатості вже вдалось отримати і прищепити живій істоті.