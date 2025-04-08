Самым старым человеком на планете может стать 130-сантиметровый фермер из Перу: сколько ему лет (фото)

У мужчины есть потенциальный конкурент — сразу два человека претендуют на один рекорд

Представьте себе человека, который родился еще в начале XX века, пережил две мировые войны, множество социальных и технологических изменений и дожил до наших дней. Марселино Абад Толентино, житель Перу, утверждает, что ему исполнилось 125 лет, что потенциально делает его самым старым человеком на планете, отпраздновав этот юбилей 5 апреля.

Марселино Абад Толентино, известный как "дон Машико", родился в 1900 году. Он всю жизнь тяжело работал. Сначала в сельском хозяйстве, ведь его родители погибли рано и он не мог посещать школу, пишет La República. Затем каменщиком, продававшим еду, последние годы выращивал еду для собственного потребления. Детей и семьи у него никогда не было.

Марселино Абад Толентино празднует 125-летие

Рост рекордсмена — 130 см, он не имеет почти никаких болезней, кроме потери слуха и зубов. Секретом своего долголетия Марселино считает здоровую диету, состоящую из овощей и фруктов, выращенных собственноручно, а также мяса ягненка.

В 2019 году Марселино впервые получил национальное удостоверение личности, что позволило ему стать участником государственной программы "Пенсия 65", которая поддерживает пожилых людей. До этого у него документов не было. Именно этим документом власти Перу признали его возраст.

"Дон Машико" живет в горах

Если его возраст будет официально подтвержден Книгой рекордов Гиннеса, Марселино Абад Толентино станет самым старым человеком в истории, превзойдя предыдущий рекорд Жанны Кальман, прожившей 122 года. Перуанское правительство уже заявило о намерении подать его кандидатуру в Книгу рекордов для официального признания.

Ранее стало известно, что на звание нового долгожителя-рекордсмена претендует еще один человек. Это Акель Назир, которому исполнилось 140 лет. Он живет в Афганистане. Его возраст проверяют государственные службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о научном прорыве — ученые возродили вымершую породу волков. Генетики продлевают эксперименты. Возможно, вскоре люди смогут увидеть живого мамонта, ведь ген мохнатости уже удалось получить и привить живому существу.