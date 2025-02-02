Трьохмісячний хлопчик з Житомирщини став рекордсменом України (фото)

Він народився наприкінці 2024 року

До Національного реєстру рекордів України в номінації "Найдовше волосся у немовляти" потрапив Марк Тушаковський зі Звягеля Житомирської області. Він у віці 3 місяці 8 днів має 8-сантиметрову довжину волосся.

Рекорд зафіксували 2 лютого в Житомирі.Про це повідомляє видання Укрінформ.

Ми вже звикли до великої кількості заявок, але коли надійшла ця, ми були здивовані. У нас тривалий час трималася номінація "Найдовше волосся у немовляти", в якій рекордсменом став 9-місячний хлопчик з 20-сантиметровим волоссям. Тільки сьогодні ми зафіксували новий рекорд. 3-місячний Марк Тушаковський має довжину волосся 8 сантиметрів. До того ж це наймолодший рекордсмен за всю історію Національного реєстру рекордів України,

У хлопчика провели три заміри різних частин волосся, які зафіксували довжину 8 см, 7,5 см та 7 см. Мама немовляти Тетяна Маркова каже, що Марк народився 25 жовтня 2024 року із пишним русявим волоссям.

Лінійкою проводять заміри. Фото - Укрінформ

Марка тримають і міряють волосся. Фото - Укрінформ

Подати заявку на реєстрацію рекорду її надихнули лікарі, а також її підписники в соцмережах. Жінка додала, що до року синові не підрізатимуть волосся, а потім підберуть йому незвичну оригінальну зачіску.

Хлопчику, якому 3 місяці поміряли волосся. Фото - Укрінформ

Як виглядає документ, що засвідчує рекорд. Фото - Укрінформ

Родина з рекордсменом. Фото - Укрінформ

Як зауважила Вєтрова, чоловіче волосся реєструється на рекорди не рідше, ніж жіноче. Зокрема, у Національному реєстрі рекордів є 12 річний хлопчик із довжиною волосся 1 метр 9 см, найдовші натуральні чоловічі дреди – 1,34 метра, найдовша чоловіча коса довжиною 1 метр.

Раніше "Телеграф" писав, що 45-річний українець розповів, як встановили грандіозний силовий рекорд.