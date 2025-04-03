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Українські богатирі встановили незвичайний рекорд Гіннеса (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Збірна українських силачів Новина оновлена 03 квітня 2025, 12:59
Збірна українських силачів. Фото t.me/TCH_channel

Силачі встановили новий світовий рекорд із доброю метою

У четвер, 3 квітня, команда богатирів федерації найсильніших атлетів України та перетягування каната (UFSA) встановила новий світовий рекорд у буксируванні фури на відстань 20 метрів за мінімальний час (Truck pull). Напередодні український стронгмен Павло Кордіяка також потрапив до книги рекордів Гіннеса.

Спортсмени з першої спроби перевершили минуле досягнення, яке встановили валлійські силачі. Про це повідомляє ТСН.

Синьо-жовтим удалося відбуксирувати фуру на 20 метрів за рекордні 16,47 с. Це досягнення силачі присвятили боротьбі українського народу з окупантами. Крім того, на заході проводили збір коштів на ремонт автомобілів для бійців Української добровольчої армії.

Склад команди України:

  • Олександр Дубовой — директор Навчально-наукового інституту охорони здоровʼя і спорту Державного закладу "Луганський національний університет імені Tapacа Шевченка", кандидат педагогічних наук, доцент;
  • Дмитро Іголкін — Підполковник поліції, працівник управління карного розшуку ГУНП в Луганській області;
  • Володимир Савостьянов — Старший лейтенант служби цивільного захисту ГУ ДСНС України м. Києві;
  • Дмитро Грунський — абсолютний рекордсмен Гіннеса в Україні, капітан команди, співорганізатор рекорду, волонтер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у молодості виглядала найсильніша людина у світі українець Василь Вірастюк. До речі, українці бурхливо відреагували на одкровення Вірастюка про зраду дружині.

Теги:
#Рекорд Гіннеса #Стронгмен