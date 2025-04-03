Українські богатирі встановили незвичайний рекорд Гіннеса (відео)

Силачі встановили новий світовий рекорд із доброю метою

У четвер, 3 квітня, команда богатирів федерації найсильніших атлетів України та перетягування каната (UFSA) встановила новий світовий рекорд у буксируванні фури на відстань 20 метрів за мінімальний час (Truck pull). Напередодні український стронгмен Павло Кордіяка також потрапив до книги рекордів Гіннеса.

Спортсмени з першої спроби перевершили минуле досягнення, яке встановили валлійські силачі. Про це повідомляє ТСН.

Синьо-жовтим удалося відбуксирувати фуру на 20 метрів за рекордні 16,47 с. Це досягнення силачі присвятили боротьбі українського народу з окупантами. Крім того, на заході проводили збір коштів на ремонт автомобілів для бійців Української добровольчої армії.

Склад команди України:

Олександр Дубовой — директор Навчально-наукового інституту охорони здоровʼя і спорту Державного закладу "Луганський національний університет імені Tapacа Шевченка", кандидат педагогічних наук, доцент;

Дмитро Іголкін — Підполковник поліції, працівник управління карного розшуку ГУНП в Луганській області;

Володимир Савостьянов — Старший лейтенант служби цивільного захисту ГУ ДСНС України м. Києві;

Дмитро Грунський — абсолютний рекордсмен Гіннеса в Україні, капітан команди, співорганізатор рекорду, волонтер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у молодості виглядала найсильніша людина у світі українець Василь Вірастюк. До речі, українці бурхливо відреагували на одкровення Вірастюка про зраду дружині.