Хто такі відроджені "страшні вовки" та як вони відрізняються від сучасних сірих

Вони сході на деривовків з "Гри престолів"

Вчені змогли відродити вже давно вимерлих "страшних вовків", які схожі на деривовків з культового серіалу "Гра престолів". Троє вовченят, два самці і самиця, живуть у США під наглядом науковців.

Як зазначає The New York Times, процес відтворення вимерлих видів почався ще у 2021 році, і тільки зараз відомо про значні успіхи в цьому напрямку. Вченим вдалось отримати ДНК зі скам’янілостей страшних вовків, які вимерли понад 13 000 років тому.

За допомогою генної інженерії вчені створили ембріони з отриманих клітин ДНК. Геном "страшних вовків" має 20 генів сірих вовків, які надають тваринам ключові риси вовків. Виношували дитинчат чотири сурогатні матері-собаки.

Ромул і Ремус, вовченятя із генами "страшних вовків"

У результаті вчені отримали три здорових вовки — два самці віком 6 місяців і одну самку віком 2 місяці на ім’я Ромул, Ремус і Халісі. Відомо, що було ще четверте цуценя, яке не вижило, але розтин показав, що воно загинуло не від генетичних мутацій.

Відомо, що компанія "Colossal", яка вивела вовків, утримує їх на невідомому об'єктів у США площею в 809 га. За словами головної наукової співробітниці Бет Шапіро, ці вовченята — перший успішний випадок припинення вимирання.

Як виглядають "страшні вовки"

За словами вчених, "страшні вовки" належать лінії, яка дала початок звичайним вовкам, шакалам і африканським диким собакам. "Жахливі вовки" домінували в південній Канаді та США Вони полювали на коней, бізонів і, можливо, на мамонтів. Ці вовки мають схожі риси зі звичайними, але є відмінності.

"Страшний вовк", 6 місяці

"Страшні вовки" та сірі вовки більш ніж на 99 відсотків генетично ідентичні. Проте під час дослідження отриманого ДНК, виявилось, що 80 генів були різко відмінними. Йдеться про гени, які впливають на розмір дорослих особин, тому "страшні вовки" набагато більші за звичайних. Також в їх геномі є гени світлої шерсті, яка густа і щільна.

Різниця між "страшними вовками" та сірими вовками

Вовченята, які народились в результаті дослідження, були приблизно на 20 відсотків більші за сірих вовків свого віку. У них хутро біле і густе, вони мають надзвичайно пухнасті хвости та схоже на гриву волосся на шиї.

"Геном "страшного вовка" показав, що вони були приголомшливими зі світлою, майже білою шерстю, міцними ногами та унікальними черепно-лицевими рисами справжнього американського супервовка. "Страшні вовки" візуально схожі на сучасних сірих вовків і шакалів. Однак у них була чітка генетична лінія. На відміну від сірого вовка та шакала, які можуть давати гібридне потомство з спорідненими видами, наразі немає даних про схрещування страшних вовків та інших псових", — йдеться у повідомленні.

На думку вчених, "страшні вовки" та сучасні сірі вовки різняться. Перший вид більший і має масивніший череп, менший мозок і відносно легкі кінцівки. Ці припущення зроблені на основі останки скелета "страшного вовка", які знайшли у Флориді, долині річки Міссісіпі та долині Мехіко.

"Страшні вовки" — деривовки з "Гри престолів"?

У культовому серіалі є незвичні вовки, які в рази більше собак та своїх однойменних особин. На фото яскраво продемонстровано співвідношення розмірів голови людини до голови деривововка.

Джон Снов і деривовк Привид

Саме поява деривовків у серіалі підпалила цікавість авдиторії до цього виду. Деривовки та "страшні вовки" дійсно мають спільні риси, але є відмінність у кольорі шерсті. Адже у "Грі престолів" лише один з шести цуценят деривовка був білим, інші сірі, як звичайні.

Деривовк з "Гри престолів"

Вчені не називають "страшних вовків" деривовоками чи їх пращурами, нащадками, адже в серіалі, вони вигадані.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно вчені можуть відродити доісторичних вимерлих істот.