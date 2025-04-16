Гігантського кальмара вперше зняли на камеру: ось так він виглядає (фото, відео)

Він ховався від людських очей понад 100 років

Кальмара вперше вдалось побачити та зняти його пересування. Відео було знято на глибині понад 6000 метрів.

Про це пише видання NPR. Довжина кальмара становить близько 30 сантиметрів і його помітили вчені у південній частині Атлантичного океану.

За словами доцентки Оклендського технологічного університету, докторки Кет Болстад, вони з колегами були здивовані, коли помітили на відео молодого гігантського кальмара. Протягом 100 років, з моменту відкриття виду.

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Науковці вважають, що раніше гігантським кальмарам вдавалося ховатися від камер вчених, оскільки їхні великі, чутливі очі, ймовірно, змушують їх уникати дослідницького обладнання, яке може бути занадто яскравим і гучним для життя, що ховається під товщею води. Іноді кальмари можуть реагувати на загрози, залишаючись максимально нерухомими, сподіваючись залишитися непоміченими.

Представники молюсків невловні, вченим мало відомо про їхній раціон, тривалість життя і репродуктивні особливості. Багато що з того, що відомо, було отримано від схожих видів. Але Болстад вважає, що за допомогою цих нових кадрів вчені можуть зібрати більше інформації про те, як поводяться гігантські кальмари на початку свого життя.

За словами незалежного вченого й експерта зі скляних кальмарів Аарона Еванса, він без зусиль ідентифікував вид, проте був вельми здивований, коли почув, що особину було знято неподалік Антарктиди, де мешкають виключно гігантські кальмари.

Що відомо про кальмара

Зазначимо, що гігантські кальмари мешкають у глибокому морі недалеко від Антарктиди. Відомо, що вони можуть досягати довжини в 7 метрів і важать близько 500 кілограмів, що робить їх найважчими відомими безхребетними. Їхні мацаки оснащені гачками, які допомагають їм ловити здобич і захищатися від хижаків, таких як кашалоти.

Гігантські кальмари вперше були виявлені 1925 року, коли два їхні придатки були знайдені в шлунку кашалота. Важливо зазначити, що колосальних кальмарів не слід плутати з гігантськими кальмарами. Хоча гігантські кальмари довші, вони не такі важкі.

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