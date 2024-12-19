Над Києвом пролітає одночасно з десяток супутників: як їх можна побачити

Кількість космічного сміття непокоїть науковців

Над Україною щодня пролітають з десятки супутників та різних об'єктів у космосі. Деякі з них можна побачити у небі, а більшість — ні.

Про це свідчить портал platform.leolabs.space. Він створений для відстеження супутників та космічного сміття у реальному часі.

Використовуючи цей портал, українці мають змогу у реальному часі слідкувати над рухом супутників над Україною та її містами, а також побачити наскільки багато космічного сміття є у навколоземній орбіті.

За словами розробників, ця платформа створена для уникнення зіткнення з космічним сміттям та супутниками у реальному часі. Проте з моменту її появи щороку кількість уламків ракет невідомих частин навколо орбіти зростає, що непокоїть науковців.

Учені з компанії з орбітального картографування LeoLabs кажуть, що на орбіті накопичилося занадто багато космічного сміття, що неминуче призведе до катастрофи.

Ступені викинути на орбіті ракет, а також їхні уламки, які обертаються навколо Землі, являють собою бомбу сповільненої дії, каже співробітник LeoLabs Даррен Макнайт.

Ця програма управляє мережею радарів, які сканують низьку навколоземну орбіту, одночасно наносячи на карту тисячі об'єктів у польоті. Ці уламки та сміття нікуди не діваються, їх кількість тільки зростає.

За даними LeoLabs, навколо Землі обертається приблизно 30 000 000 об'єктів, більших за футбольний м'яч, що летять з дуже великою швидкістю. Тому наразі вчені не ставлять питання: "Чи буде зіткнення цих уламків?", вони кажуть: "Коли воно буде".

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