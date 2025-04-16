Гигантский кальмар впервые сняли на камеру: вот так он выглядит (фото, видео)

Он скрывался от человеческих глаз более 100 лет

Кальмар впервые удалось увидеть и снять его передвижение. Видео было снято на глубине более 6000 метров.

Об этом пишет издание NPR. Длина кальмара составляет около 30 см и его заметили ученые в южной части Атлантического океана.

По словам доцента Оклендского технологического университета, доктора Кэт Болстад, они с коллегами были удивлены, заметив на видео молодого гигантского кальмара. В течение 100 лет с момента открытия вида.

Первое подтвержденное живое наблюдение колоссального кальмара Mesonychoteuthis hamiltoni в его природной среде обитания

Ученые считают, что раньше гигантским кальмарам удавалось скрываться от камер ученых, поскольку их большие, чувствительные глаза, вероятно, заставляют их избегать исследовательского оборудования, которое может быть слишком ярким и громким для скрываемой под толщей воды жизни. Иногда кальмары могут реагировать на угрозы, оставаясь максимально неподвижными, надеясь остаться незамеченными.

Представители моллюсков неуловимы, ученым мало известно об их рационе, продолжительности жизни и репродуктивных особенностях. Многое из того, что известно, было получено от схожих видов. Но Болстад считает, что с помощью этих новых кадров ученые могут собрать больше информации о том, как ведут себя гигантские кальмары в начале своей жизни.

По словам независимого ученого и эксперта по стеклянным кальмарам Аарона Эванса, он без труда идентифицировал вид, однако был весьма удивлен, когда услышал, что особь была снята неподалеку от Антарктиды, где живут исключительно гигантские кальмары.

Что известно о кальмаре

Отметим, что гигантские кальмары обитают в глубоком море недалеко от Антарктиды. Известно, что они могут достигать длины в 7 метров и весят около 500 килограммов, что делает их самыми тяжелыми, известными беспозвоночными. Их ножки оснащены крючками, которые помогают им ловить добычу и защищаться от хищников, таких как кашалоты.

Гигантские кальмары впервые были обнаружены в 1925 году, когда два их придатка были найдены в желудке кашалота. Важно отметить, что колоссальных кальмаров не следует путать с гигантскими кальмарами. Хотя гигантские кальмары длиннее, они не так тяжелы.

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