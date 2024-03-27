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Колишню компанію втікача Фірташа все ж таки спробують продати: що про неї відомо

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ОГХК
ОГХК

Надія на приватизацію ще не згасла

Україна не має якихось обмежень на приватизацію дійсно великих об’єктів, які не можуть бути пущені з молотка вже роками. Є оптимізм й щодо долі "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК).

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова Фонду державного майна Віталій Коваль, ця компанія ще має шанси бути проданою.

"Ми її готуємо до продажу. Сьогодні у нас як ніколи цей шанс є, і його потрібно використати. Чи буде він успішний, враховуючи боргову ситуацію, покаже ринок. Але запити є", — сказав він.

Коваль нагадав, що з деякими об’єктами "великої приватизації" є проблеми через те, що на багатьох із них висять величезні борги. Наприклад, об’єкт вартістю 3 млрд грн може мати 6 млрд заборгованості перед "Нафтогазом" і це робить його менш привабливим для потенційних покупців, а працювати з ним через це стає дуже складно.

Більше на тему читайте у повній версії інтерв’ю "Телеграфа": Кому потрібен готель "Україна"? Що з великою приватизацією та орендою держземель? Інтерв'ю з головою ФДМ Віталієм Ковалем

Як відомо, ОГХК розпочала діяльність у серпні 2014 року, коли Кабмін передав їй в управління комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВДМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська обл.), які до цього перебували в управлінні олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

Приватизувати її вирішили ще у 2016 році, проте терміни кілька разів переносились, а конкурс двічі зривався. ОГХК раніше продавала продукцію більш ніж у 30 країн світу і була одним із найбільших виробників титанової сировини у світі, займаючи 4% світового видобутку.

Теги:
#Приватизація #ФДМ #Віталій Коваль #ОГХК