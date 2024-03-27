Бывшую компанию беглого Фирташа все же попробуют продать: что о ней известно

Надежда на приватизацию еще не угасла

У Украины нет каких-то ограничений на приватизацию действительно крупных объектов, которые не могут быть пущены с молотка уже годами. Есть оптимизм и относительно судьбы "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК).

Как рассказал в интервью "Телеграфу" глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, у этой компании еще есть шансы быть проданной.

"Мы ее готовим к продаже. Сегодня у нас как никогда этот шанс есть, и его нужно использовать. Будет ли он успешен, учитывая долговую ситуацию, покажет рынок. Но запросы есть", — сказал он.

Коваль напомнил, что со многими объектами "большой приватизации" есть проблемы из-за того, что на многих из них висят огромные долги. Например, объект стоимостью в 3 млрд грн может иметь 6 млрд задолженности перед "Нафтогазом" и это делает его менее привлекательным для потенциальных покупателей, а работать с ним из-за этого становится очень сложно.

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Как известно, ОГХК начала деятельность в августе 2014 года, когда Кабмин передал ей в управление комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината, (Житомирская обл.), до этого находившихся в управлении беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

Приватизировать ее решили еще в 2016 году, однако сроки несколько раз переносились, а конкурс дважды срывался. ОГХК ранее продавала продукцию в более чем 30 стран мира и была одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире, занимая 4% мировой добычи.