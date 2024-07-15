П’ять причин, чому нове житло дорожчатиме. Пояснення будівельників зможуть переконати не всіх

Протягом року нерухомість помітно подорожчає, і на те є причини

Після падіння в першому півріччі ціни нерухомості в Україні почнуть своє зростання з другої його половини. Причому почнуть дорожчати як квартири в уже збудованих будинках, так і в тих, які тільки будуватимуться. Про це "Телеграфу" повідомила директор з продажу будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець. За її словами, у вартість житлових об’єктів, старт будівництва яких розпочнеться у другому півріччі, вже закладено курс 45–47 грн/$.

Причому, як наголосила співрозмовниця "Телеграфа", середньозважений курс протягом усього циклу будівництва нових об’єктів, який у середньому становить два роки, очікується на рівні близько 43-44 грн/$. У житлових будинках економ- та комфорт-класу, будівництво яких розпочалося у 2022-2023 роках, вартість квадратного метра до кінця року буде розрахована виходячи з курсу 42-43 грн/$.

Як пояснила фахівець, зміна цін залежить від таких факторів:

ситуація на валютному ринку На первинному ринку житла вартість "квадрату" прив’язана саме до курсу долара. З 1 січня до 1 липня 2024 р. курс американської валюти зріс з 38 грн до 40,45 грн. Тобто згідно з офіційним курсом гривня втратила щонайменше 7% своєї вартості;

На первинному ринку житла вартість "квадрату" прив’язана саме до курсу долара. З 1 січня до 1 липня 2024 р. курс американської валюти зріс з 38 грн до 40,45 грн. Тобто згідно з офіційним курсом гривня втратила щонайменше 7% своєї вартості; рівень інфляції. На думку фахівця, після збільшення тарифів на електроенергію та зростання акцизів на пальне рівень цін може суттєво зрости: залежно від групи товарів та послуг у середньому на 10-15%. У той же час, за офіційним прогнозом, у другому півріччі інфляція прискориться до 5-6% і за підсумками року становитиме до 8,2%;

На думку фахівця, після збільшення тарифів на електроенергію та зростання акцизів на пальне рівень цін може суттєво зрости: залежно від групи товарів та послуг у середньому на 10-15%. У той же час, за офіційним прогнозом, у другому півріччі інфляція прискориться до 5-6% і за підсумками року становитиме до 8,2%; зменшення кількості новобудов. За даними Маріанни Бігунець, з початку повномасштабного вторгнення в цілому по Україні кількість нових об’єктів скоротилася більш ніж удвічі, а наступного року об’єктивний ринок "просяде" до 30% від обсягів 2021 року. Загалом безперервне будівництво спостерігається лише в 1/3 житлових об’єктів від загальної кількості задекларованих новобудов, і левова їхня частка припадає саме на безпечні регіони країни;

концентрація попиту у безпечних регіонах. Це важлива обставина, яка за два роки фактично вирівняла ціни на об’єктах у Західному регіоні (Закарпатті, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях) з Центральним (Житомиром, Полтавою, Вінницею) та найбільшими містами, де ціни зазвичай завжди були вищими: Києвом, Одесою, Дніпром, Харковом;

Це важлива обставина, яка за два роки фактично вирівняла ціни на об’єктах у Західному регіоні (Закарпатті, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях) з Центральним (Житомиром, Полтавою, Вінницею) та найбільшими містами, де ціни зазвичай завжди були вищими: Києвом, Одесою, Дніпром, Харковом; якісні характеристики ЖК, таунхаусів та котеджних містечок. Йдеться про якість використовуваних будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт, темпи будівництва (дотримання задекларованих термінів), поверховість ЖК, наявність рекреаційних можливостей та зручну інфраструктуру від забудовника.

Як резюмує Маріанна Бігунець, до кінця року вартість будинків у новобудовах може зрости в середньому ще на 10-15%, а сумарно за 2024 новобудови можуть подорожчати на 25-30% у гривневому еквіваленті. При цьому головною "стелею" в процесі подорожчання житла на первинному ринку є рівень собівартості будівництва, подекуди до 70-80% вартості м².

"Найбільш вагомим стимулом для утримання попиту на високому рівні, принаймні в перспективі найближчого року, можуть стати більш лояльні для покупців програми з розстрочення. Зараз найоптимальніші програми в розстрочку дозволяють придбати квартиру або котедж за мінімального першого внеску — від 10% вартості, під 0% терміном до 3 років", – наголосила Маріанна Бігунець.

Як писав "Телеграф", при зростаючій ціні на нерухомість попит на неї падає. Так, можна говорити приблизно про 10% падіння.