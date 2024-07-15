Пять причин, почему новое жилье будет дорожать. Объяснения строителей смогут убедить не всех

В течение года недвижимость заметно подорожает, и на то есть причины

После падения в первом полугодии, цены недвижимость в Украине начнут свой рост со второй его половины. Причем начнут дорожать как квартиры в уже построенных домах, так и в тех, которые только будут строиться. Об этом "Телеграфу" сообщила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бегунец. По ее словам, в стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором полугодии, уже заложен курс 45–47 грн/$.

Причем как подчеркнула собеседница "Телеграфа", средневзвешенный курс в течение всего цикла строительства новых объектов, который в среднем составляет два года, ожидается на уровне около 43-44 грн/$. В жилых домах эконом- и комфорт-класса, строительство которых началось в 2022-2023 годах, стоимость квадратного метра к концу года будет рассчитана исходя из курса 42-43 грн/$.

Как пояснила специалист, изменение цен зависит от таких факторов:

ситуация на валютном рынке. На первичном рынке жилья стоимость "квадрата" привязана именно к курсу доллара. С 1 января по 1 июля 2024 г. курс американской валюты вырос с 38 грн до 40,45 грн. То есть, согласно официальному курсу гривна потеряла по меньшей мере 7% своей стоимости;

На первичном рынке жилья стоимость "квадрата" привязана именно к курсу доллара. С 1 января по 1 июля 2024 г. курс американской валюты вырос с 38 грн до 40,45 грн. То есть, согласно официальному курсу гривна потеряла по меньшей мере 7% своей стоимости; уровень инфляции. По мнению специалиста, после увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на горючее уровень цен может существенно возрасти: в зависимости от группы товаров и услуг в среднем на 10-15%. В то же время, по официальному прогнозу во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6% и по итогам года составит до 8,2%;

По мнению специалиста, после увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на горючее уровень цен может существенно возрасти: в зависимости от группы товаров и услуг в среднем на 10-15%. В то же время, по официальному прогнозу во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6% и по итогам года составит до 8,2%; уменьшение количества новостроек. По данным Марианны Бегунец, с начала полномасштабного вторжения в целом по Украине количество новых объектов сократилось более чем в два раза, а в следующем году объективный рынок "просядет" до 30% от объемов 2021 года. В целом, непрерывное строительство наблюдается только в 1/3 жилых объектов от общего количества задекларированных новостроек, и львиная их доля приходится именно на безопасные регионы страны;

концентрация спроса в безопасных регионах. Это важное обстоятельство, которое за два года фактически выровняло цены на объектах в Западном регионе (Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах) с Центральным (Житомиром, Полтавой, Винницей) и крупнейшими городами, где цены обычно всегда были выше: Киевом, Одессой, Днепром, Харьковом;

Это важное обстоятельство, которое за два года фактически выровняло цены на объектах в Западном регионе (Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах) с Центральным (Житомиром, Полтавой, Винницей) и крупнейшими городами, где цены обычно всегда были выше: Киевом, Одессой, Днепром, Харьковом; качественные характеристики ЖК, таунхаусов и коттеджных городков. Речь идет о качестве используемых строительных материалов и строительно-монтажных работ, темпах строительства (соблюдение задекларированных сроков), этажности ЖК, наличии рекреационных возможностей и удобной инфраструктуры от застройщика.

Как резюмирует Марианна Бегунец, до конца года стоимость домов в новостройках может вырасти в среднем еще на 10-15%, а суммарно за 2024 год новостройки могут подорожать на 25–30% в гривневом эквиваленте. При этом, главным "потолком" в процессе удорожания жилья на первичном рынке является уровень себестоимости строительства, кое-где до 70-80% от стоимости м².

"Самым же весомым стимулом для удержания спроса на высоком уровне, по крайней мере в перспективе в ближайшем году, могут стать более лояльные для покупателей программы по рассрочке. Сейчас самые оптимальные программы в рассрочку позволяют приобрести квартиру или коттедж при минимальном первом взносе — от 10% стоимости, под 0% сроком до 3 лет", – подчеркнула Марианна Бегунец.

Как писал "Телеграф", при растущей цене на недвижимость спрос на нее падает. Так, можно говорить примерно о 10%-м падении.