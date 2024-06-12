Найдорожча в Україні: в елітній Софіївській Борщагівці під Києвом хочуть збудувати школу за 420 мільйонів гривень

На будівництво гроші виділять із бюджету України

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області 12 квітня оголосила тендер на будівництво школи з укриттям загальною очікуваною вартістю майже 422 мільйони гривень. Це найдорожча школа в Україні, яка будуватиметься за державні кошти.

Значна частина фінансування буде забезпечена субвенціями з держбюджету, оскільки Борщагівська громада не має таких коштів. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Так, по вулиці Зоряній у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району планують до кінця 2026 року побудувати загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів зі спортивною спорудою за 421,74 мільйона гривень. Об’єкт обов’язково має бути обладнаний сучасним укриттям.

Триповерхову школу на 720 учнів з актовою залою на 360 місць, обідньою залою на 240 місць та стадіоном з трибунами на 300 осіб спроектувало ТОВ "А2 Проект". Проектування замовляли ще 2021 року, до повномасштабного вторгнення, а минулого року проекти скоригували, додавши укриття.

Позитивний експертний звіт щодо об’єкту видало ТОВ "Перша будівельна експертиза".

Школу мають повністю добудувати та здати в експлуатацію до кінця 2026 року. На 2024 рік заплановано фінансування у розмірі 120,3 мільйона гривень.

Проект реалізуватиме компанія ПрАТ "Агробудмеханізація", яка належить бориспільському бізнесменові Володимиру Шалімову. Слід зазначити, що компанія виграла тендер без конкуренції.

Бізнесмен Володимир Шалімов

За даними ЗМІ, син Шалімова, Ігор Шалімов, очолює фракцію "Слуги народу" у Бориспільській міській раді, а штаб-квартира Київської обласної організації "Слуги народу" знаходиться у приміщенні, яке належить Ігорю Шалімову.

Цікаво, що у сусідньому селі Чайки також будується школа компанією, пов’язаною із Шалімовими — Бориспільським комбінатом будівельних матеріалів. Кошторис цього проекту становить 288,6 мільйона гривень, з яких майже 100 мільйонів уже освоєно.

Тим часом, дочка Володимира Шалімова, Ангеліна, з початком війни оселилася в Австрії, де займається кінним спортом. Вона проводить відпочинок у Дубаї та французьких Альпах та позиціонує себе як лайф-коуч.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час війни хочуть реконструювати тепломережу на одній із вулиць за 20 мільйонів гривень. Аукціон пройде 24 червня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення ремонту.