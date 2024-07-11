На будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища під Києвом планують витратити майже 2 мільярди гривень

Загальна площа меморіального кладовища становитиме понад 265 гектар

Державна установа "Національний військовий меморіальне кладовище" почало пошуки підрядної організації на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища. Перший етап робіт передбачає будівництво заїзду до меморіального комплексу, площі перед входом та частини сектору для поховань.

Вартість першої черги робіт оцінюється у понад 1 мільярд 801 мільйон гривень. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Так, у межах Гатненської територіальної громади, поблизу села Мархалівка та Південного цвинтаря (Віта Поштова), вже найближчим часом планується розпочати будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища.

Його загальна площа становитиме понад 265 га, з яких понад 120 га займатимуть безпосередньо поховання, колумбарій, крематорій, релігійні споруди, музейний комплекс та інші об’єкти для увічнення подвигу захисників України.

У рамках першої черги будівництва планується будівництво перших двох пускових комплексів меморіалу. Вартість першої черги робіт оцінюється у понад 1 мільярд 801 мільйон гривень.

У рамках перших двох пускових комплексів меморіалу планується облаштувати сектори поховань, колумбарні стіни, будинок жалоби, вхідну групу, центральну площу, зону рекреації, під’їзну дорогу, зупинку громадського транспорту, автостоянку, адміністративну та господарську будівлю, а також пункт охорони.

Вже 18 липня має пройти аукціон і тоді ж буде визначено підрядника, який займеться будівництвом першої черги Національного військового меморіального кладовища у Київській області.

Термін закінчення робіт – 31 грудня 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному із районів Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за 11 мільйонів гривень. Термін завершення ремонтних робіт — не пізніше 30 листопада поточного року.