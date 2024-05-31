Саме час купувати: ціни на квартири у Києві різко обвалилися

Купити квартиру в столиці по кишені далеко не кожному

У травні у Києві продовжує спостерігатись обвал цін на вторинному ринку нерухомості. Експерти зазначають, що влітку можливе деяке "пожвавлення", проте зараз все менше людей готове витрачати гроші на покупку житла у столиці.

Варто також відзначити, що попит на вторинному ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним — він менший на 50-60%. Детальніше про стан ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку у травні 2024 року становить 60 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці за 49 тисяч доларів США.

Цікаво, що у квітні поточного року за аналогічні квартири просили близько 62 000 доларів США.

Середня ціна однокімнатної квартири на "вторинці"

Найдорожчі однокімнатні квартири на "вторинці" продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Однак ціни на нерухомість у травні різко відрізняються від тих, які були ще в квітні.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 112 500 $ замість 120 000 $. У Шевченківському районі в травні на вторинному ринку однокімнатна квартира коштує — 79 000 $, а в Голосіївському - 70 000 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однокімнатні товари продаються в Оболонському (53 700 $ ), Святошинському (47 200 $) та Деснянському ( 41 900 $ ) районах Києва.

У середньому ціни на однокімнатні квартири у Києві за весну впали на 5-8 тисяч доларів.

Ціни по районах на 1-кімнатні квартири у травні

Ціни на однокімнатні квартири в березні та квітні 2024 року.

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 90 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двокімнатну квартиру на "вторинці" реально купити в столиці за 65 000 $.

У квітні 2024 року за двокімнатне житло у столиці просили 93 тисячі доларів США, а у березні – 92 тисячі доларів.

Середня ціна двокімнатної квартири на "вторинці"

Найдорожчі 2-кімнатні квартири на "вторинці" також традиційно продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Однак і тут спостерігається обвал цін, порівняно з березнем-квітнем 2024 року.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 170 000 $, хоча у квітні за неї просили 175 000, а в березні — 186 500 $. У Шевченківському районі Києва двійка на "вторинці" у травні 2024 року коштує — 115 тисяч доларів, а в Голосіївському — 110 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" двійки продаються в Дніпровському та Оболонському (по 75 000 $ ), Святошинському ( 63 000 $ ) та Деснянському ( 56 700 $ ) районах Києва.

У середньому ціни у травні 2024 року на двокімнатні квартири обвалилися на 5-15 000 доларів США.

Ціни по районах у травні 2024

Ціни на двійки в березні та квітні 2024 року

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці складає 130 тисяч доларів. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Падіння цін становить у середньому 5 тисяч доларів США, порівняно з березнем-квітнем поточного року.

Середня ціна трикімнатних квартир у Києві у травні 2024

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську обійдеться покупцям у травні 2024 року в 299 000 доларів замість 310 000 доларів у квітні і 315 500 доларів у березні, які просили за аналогічну житлову площу.

У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 185 тисяч доларів, а в Голосіївському — 139 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдешевші трикімнатні квартири продаються в Дніпровському ( 99 000 $ ), Святошинському ( 87 000 $ ) та Деснянському ( 71 700 $ ) районах Києва.

Ціни по районах у травні 2024

Ціни в березні-квітні 2024 року на трикімнатні квартири в Києві

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