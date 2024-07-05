Українці продають житло, але є проблема. Що відбувається з цінами на квартири

OLX фіксує збільшення кількості оголошень про продаж житла

Українці масово продають житло. На кінець червня цього року кількість активних оголошень про продаж квартир зросла, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, на 25% — майже 270,5 тисячі. І пропозиція на ринку така велика, що знайти свого покупця власникам квартир дедалі важче.

Про це "Бізнес-Телеграфу" розповіла керівниця сектору розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук. Вона зазначила, що кількість відгуків на одне оголошення за рік зменшилася на 9,5%.

Продавців багато, покупців поменшало

У середньому продавець може розраховувати всього на двох людей, які зацікавляться його квартирою. І не факт, що хтось з них її таки купить.

Така тенденція, на перший погляд, виглядає трохи дивно. Бо і рієлтори, і забудовники кажуть, що попит на житло потроху зростає, зокрема, чимало охочих придбати квартиру за пільговою іпотекою від держави в рамках програми "еОселя".

Та, як пояснили експерти, річ у тім, що пропозиція виставлених на продаж квартир зростає надто стрімко — попит за нею просто не встигає.

Оксана Остапчук розказала, яке житло зараз шукають українці. Найбільш затребуваними є двокімнатні квартири, а от попит на однокімнатні та трикімнатні — падає.

При виборі житла українці віддають перевагу порівняно новому житловому фонду — зведеному після 2011 року. За даними дослідження сервісу онлайн-оголошень OLX, поселитися саме в таких будинках хочуть майже 55% опитаних українців. А от хрущовки, "чешки" й інші проєкти ще радянської забудови цікавлять лише 11,6% потенційних покупців.

Та головним критерієм вибору житла для більшості українців залишається ціна — це вказали майже 73% опитаних експертами сервісу.

На другому місці — місце розташування житла. Далі йдуть стан будинку і самої квартири, і лише потім покупці звертають увагу на інфраструктуру, сусідів, наявність паркування тощо.

Цікаво, що у списку критеріїв вибору житла доступність укриття — на останньому місці.

Що відбувається з цінами на первинному ринку

Попри зменшення кількості відгуків на кожне середньостатистичне оголошення про продаж квартир, ціна житла (принаймні, вказана в оголошеннях) зростає. За даними OLX, за рік медіанна ціна зросла на 7,9% — до 1,9 млн гривень. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — плюс 10% до цінника (до 2,1 млн гривень). Однокімнатні додали в ціні 9,1% (до 1,5 млн гривень), трикімнатні — 6,5% (до 2,6 млн гривень).

Однак у різних регіонах ситуація з цінами на житло різниться.

Експерти сервісу підготували "Телеграфу" дані про те, як змінюються ціни на квартири в найбільших містах України.

На первинці у Дніпрі середня вартість однокімнатної квартири за рік зросла з 1,96 млн до 2,03 млн. Двокімнатні подорожчали з 2,6 до 2,8 млн, трикімнатні — з 3,8 млн до 4,2 млн гривень.

У Львові однокімнатні квартири за рік зросли в ціні з 2,4 до 2,8 млн гривень, двокімнатні — з 3,6 до 4,3 млн, трикімнатні — з 4,7 до 5,6 млн гривень.

В Києві торік "одиничку" в новому будинку можна було придбати в середньому за 2,7 млн, а цього року вона коштує 2,8 млн. Тобто в столиці динаміка цін не така значна, як у Львові.

Двокімнатні у Києві за рік подорожчали з 4,5 до 4,7 млн гривень, трикімнатні — з 7,6 до 7,9 млн.

В Одесі однокімнатні квартири на первинці дорожчають теж повільно: за рік ціна зросла з 1,57 до 1,7 млн гривень. За двокімнатну доведеться заплатити майже 3 млн гривень, хоча торік можна було вкластися у 2,6 млн. Трикімнатні подорожчали найбільш суттєво — з 4,5 до майже 5,4 млн.

У Харкові, який зараз сильно обстрілює ворог, зворотна тенденція. Однокімнатні квартири на первинці подешевшали: торік їх продавали в середньому по 1,3 млн, а зараз можна купити за 1,1 млн.

Двокімнатні подешевшали з 2,3 до 2,25 млн. Трикімнатні — з 4 до 3,9 млн.

Стрибок цін на вторинці

На вторинці в більшості великих міст ціни на житло теж зростають, причому навіть більш суттєво, аніж на первинці. Експерти пояснюють це тим, що на вторинці квартири традиційно виставляють на продаж у доларах, а оскільки валютний курс зріс, поповзли вгору й ціни у гривнях.

Наприклад, у Дніпрі "одиничка" за рік подорожчала з 1,1 до 1,2 млн гривень, двокімнатна — з 1,6 до 1,7 млн, трикімнатна — з 2,18 до 2,26 млн.

У столиці однокімнатна в старому фонді здорожчала з 2,8 до 3 млн, двокімнатна — з 4,4 до 4,8 млн, трикімнатна — 7 до 7,6 млн.

У Львові однокімнатна торік коштувала 1,8 млн, зараз — більш як 2,2 млн. Двокімнатні подорожчали з 2,7 до 3,2 млн, трикімнатні — з 3,6 до 4 млн.

В Одесі на вторинці однокімнатні квартири коштують у середньому 1,5 млн гривень, що на 100 тисяч дорожче, як торік. Двокімнатні подорожчали з 2,1 до 2,3 млн. Трикімнатні — з 3 до 3,2 млн.

В Харкові на вторинці спостерігаються такі ж тенденції, як і на первинці — житло дешевшає. Торік однокімнатна квартира коштувала в середньому 860 тисяч гривень, зараз — 812 тисяч. Двокімнатні впали в ціні з 1,4 до 1,2 млн, трикімнатні — з 2 до 1,88 млн.

Втім, перелічені цінники — це те, що хочуть отримати продавці за свою нерухомість. Як розказала "Телеграфу" київська рієлторка Ірина Луханіна, під конкретного покупця власники, як правило, дають знижки — до 10—15% від заявленої вартості, а іноді й більше.

У Харкові, як зазначив директор філіалу групи оціночних компаній "Аргумент" Євген Добровольський, ціни також диктують покупці. Позаяк пропозиція виставленого на продаж житла дуже велика, а охочих його придбати мало, власники можуть знизити ціну на 20% і навіть більше.