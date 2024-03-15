Європа профінансувала обіцяне виробництво снарядів для України, рахунок на мільйони

Загальний бюджет програм становить майже 2 млрд євро

Єврокомісія в рекордно короткі терміни відібрала 31 проєкт положення ASAP щодо виробництва боєприпасів і виділила на них 500 млн євро. Відібрані проєкти охоплюють п’ять різних галузей: ракети, снаряди, вибухові речовини, порох та сертифікація випробувань і відновлення.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії. Зазначається, що виділені кошти дадуть змогу збільшити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року.

"Проєкти будуть профінансовані на €513 млн із бюджетів ЄС та Норвегії. Це фінансування дозволить залучити додаткові інвестиції з боку промисловості за допомогою спільного фінансування, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок постачання становитиме близько €1,4 млрд", — йдеться в повідомленні.

Єврокомісія також запустила Робочу програму інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою загальних закупівель (EDIRPA) та четверту щорічну Робочу програму Європейського оборонного фонду (EDF). Загальний бюджет програм становить майже 2 млрд євро.

Зазначається, що завдяки фінансуванню та підтримці проєктів, річні виробничі потужності зростуть більш ніж на 10 000 т пороху та більш ніж на 4300 т вибухових речовин. Разом з цим зросте й кількість вироблених снарядів — до 2 млн до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент Чехії виконав свою обіцянку щодо постачання сотень тисяч снарядів в Україну. Боєприпаси можуть бути передані у "найближчі тижні".