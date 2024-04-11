Вже дев'ята: Україна підписала безпекову угоду з ще однією країною-членом НАТО

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У четвер, 11 квітня, Україна уклала вже дев'яту двосторонню угоду з безпеки. Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс поставили підписи під документом.

Про це повідомила пресслужба голови Української держави. Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", — підкреслив Зеленський.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак нагадав, що за дорученням Зеленського навесні 2022 року було створено Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. Разом з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном вони були її співголовами.

"У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір. Він заклав основу для Спільної декларації країн Великої сімки про підтримку України.

Декларація, своєю чергою, окреслила систему двосторонніх угод між Україною та союзними державами щодо зобов'язань у сфері безпеки. Наразі Україна працює над цими конкретними договорами", — підкреслив Єрмак.

Зазначимо, що Латвія стала дев'ятою країною, що підписала двосторонню угоду з безпеки з Україною. Серед інших країн, що підписали документ: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія.

Нагадаємо, 3 квітня президенти України та Фінляндії, Володимир Зеленський та Олександр Стубб, підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.