Джонсон знову затягує передачу допомоги Україні? Що пропонує політик і як відреагували у Байдена

Цей план не містить жодних положень про кордон

У понеділок, 16 квітня, у США представили чотири окремі законопроєкти. Вони стосуються допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Про це повідомляє The Hill. Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми.

За словами двох законодавців від Республіканської партії, які були на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

У виданні зазначається, що четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, за словами одного з законодавців Республіканської партії, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Натомість цей план не містить жодних положень про кордон. Представник Республіканської партії Кевіна Херна каже, що це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

План Джонсона

Пізніше Джонсон оприлюднив свій план у X. Він також написав, що розмовляв з республіканцями в Палаті представників США про свій план щодо додаткового законодавства про національну безпеку через кризу, що зростає.

За його словами, цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти "зі структурованим та відповідним процесом внесення змін" до:

Фінансування нашого союзника Ізраїлю;

Підтримка України у війні проти російської агресії;

Зміцнення союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;

Ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

Що кажуть у Білому домі

Варто зазначити, Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Про це стало відомо з брифінгу прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр. Вона сказала, що "ми не приймемо окремий" законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

Жан-П'єр додає, що окремий законопроєкт не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу.

Вона також закликала Палату представників прийняти законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів.

Минулого тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон вів переговори з Білим домом, готуючись до голосування за пакет військової допомоги для України та Ізраїлю. А також ухвалення закону, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді позики.

Раніше "Телеграф" писав, що питання надання США фінансової допомоги Україні у війні з Росією, яке тягнеться з жовтня минулого року, має бути, нарешті, розглянуте цього тижня. Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер.