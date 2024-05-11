"Постріл собі в ногу": чому ідея Польщі повертати українських чоловіків ударить по ній же

Українці у 2023 році забезпечили близько 1% усього польського ВВП

Польща зобов’язалася допомогти Україні з репатріацією українських чоловіків, які ухиляються від мобілізації, проте це може завдати істотних збитків її економіці. При цьому там є побоювання, що ухилянти можуть просто виїхати до інших країн.

Про це пише Forbes. Зазначається, що наразі у Польщі перебуває близько 371 тисячі українських чоловіків призовного віку, які на батьківщині могли б підлягати призову.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава готова допомогти українській владі повернути цих людей, додавши, що "все можливо" щодо механізмів, які може використовувати Польща. Це змусило багатьох задуматися про те, чи варто залишатися в країні.

Зокрема, фахівець із легалізації зайнятості в агентства Contrain Group каже, що раптового масового відтоку робочої сили з Польщі не буде, проте підвищення інтересу до переїзду в інші країни вже спостерігається.

Водночас він зазначає, що Київ та Варшава підписали угоду про спрощення виконання судових рішень, а це означає, що заочні рішення у справах ухилення від мобілізації можуть бути успішно виконані в Польщі.

"Якщо це відбудеться у великих масштабах, може відбутися масовий виїзд українських громадян призовного віку з Польщі", — каже він.

Видання зазначає, що у звіті Агентства ООН у справах біженців говориться, що ВВП Польщі у 2023 році на 0,7–1,1% залежав від українців, а у довгостроковій перспективі цей показник може зрости до 0,9–1,35%.

Завдяки збільшенню фонду заробітної плати, зростанню приватного споживання та притоку іноземного капіталу доходи сектору держуправління Польщі зросли на 10,1–13,7 млрд злотих у 2022 році та на 14,7–19,9 млрд злотих. Це значно компенсує державні витрати на біженців у розмірі 15 мільярдів злотих у 2022 році та 5 мільярдів злотих у 2023 році.

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