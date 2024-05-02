Хапати на вулицях не будуть: нардеп пояснив, як в ЄС ставляться до ухилянтів і чи мають намір депортувати втікачів до України

У питанні ідеї про видачу військовозобов’язаних чоловіків Україні є певні складнощі

Українцям, які поїхали за кордон, не варто побоюватися через ухвалення нового закону про мобілізацію в країні. Хапати їх на вулиці, щоби депортувати, не будуть. Є лише один виняток, за якого повернення громадянина можливе.

Про це "Телеграфу" повідомив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп Олександр Мережко у статті "Чому Україна не оголосила війну Росії та що думає Європа про обмеження прав ухилянтів: пояснює юрист-міжнародник".

За його словами, європейцям дивно спостерігати за тим, як молоді та здорові чоловіки з України відпочивають у ресторанах за кордоном, але це явище навряд чи має масовий характер. Більшість справді мала підстави для виїзду.

"Якщо йдеться про ідею видачі військовозобов’язаних чоловіків Україні, то тут все складно. Громадяни нашої держави за кордоном перебувають під дією двох юрисдикцій: української та країни, в якій вони фактично проживають. Відповідно, і дотримуватись вони мають закони обох держав.

Водночас, влада країни фактичного перебування не може депортувати цих громадян лише тому, що вона не виконує вимог законодавства своєї Батьківщини", — пояснив Мережко.

Є єдиний виняток у цьому випадку: якщо йдеться про скоєний вдома злочин та виданий ордер на арешт. Однак навіть у цьому випадку запит необов’язково буде виконано.

Все, що можуть зробити ті країни, де українські чоловіки ховаються від мобілізації, це змінити умови перебування іноземців у своїй країні, умови надання прихистку та статус біженця.

"Вистачати на вулицях наших громадян і насильно відправляти в Україну ніхто нікого не буде", – пояснює Олександр Мережко.

Народний депутат наголосив, що українці, які давно проживають за кордоном, не демонструють такої гострої реакції на зміни у нашому законодавстві. Учасниками інцидентів біля посольств є нові мігранти, які дійсно ухиляються від мобілізації та хвилюються через ймовірні проблеми з документами.

Також Мережко каже, що українці мають зрозуміти, що жодних репресій щодо них застосовуватись не буде. Обмеження на отримання консульських послуг є тимчасовими та впроваджені не як каральні санкції, а виключно для того, щоб не допустити хаосу та адаптувати систему до набуття чинності новим законом. Це свого роду тайм-аут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заявила про готовність повернути громадян чоловічої статі призовного віку з України за потреби.