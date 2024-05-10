"Ми просто подарували весь ринок перевезень": як мобілізація може повпливати на ціни в Україні

Водії-міжнародники б'ють на сполох

Нещодавно після кількамісячних акцій протесту та блокування кордону польські фермери припинили будь-які дії. Попри обіцянки, що Польща не заборонятиме транзит української агропродукції, є побоювання, що у будь-який момент вона може передумати.

Але насправді полякам уже немає сенсу вдаватись до блокувань чи чогось подібного. Адже ми, українці, їм просто на блюдечку піднесли усе, чого вони бажали. Ринок все одно належатиме їм, і все це через закон про мобілізацію, який нещодавно ухвалили в Україні. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

Закон про мобілізацію вплине на ціни на товари

Оскільки усі водії тепер будуть повинні пройти ТЦК, а частина їх після медкомісії піде на фронт, то в Україні просто нікому буде здійснювати перевезення. За його словами, залишиться хіба що 5% із теперішньої кількості водіїв. Насамперед тих, кому за 60, або вони мають понад троє дітей чи інші причини для того, щоб не іти воювати.

В Громадській організації прогнозують, що послуги з перевезень в Україні зростуть в рази. І це спричинить підвищення цін на усі продукти та товари — їжу, одяг, промтовари, пальне, ліки тощо. А поплатяться за це все пересічні українці, яким похід в магазини та на ринки обійдуться ще дорожче, ніж зараз.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Ринок міжнародних перевезень України "помре" вже за тиждень: водії кидатимуть фури, а за все заплатять звичайні українці.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, чи можуть водіїв-далекобійників знімати з рейсів. Адже працівників ТЦК та СП звинувачували у тому, що вони забирають водіїв нібито для уточнення даних, а фури кидають попри дорогу.