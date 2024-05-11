"Выстрел себе в ногу": почему идея Польши возвращать украинских мужчин ударит по ней же

Украинцы в 2023 году обеспечили около 1% всего польского ВВП

Польша обязалась помочь Украине с репатриацией украинских мужчин, которые уклоняются от мобилизации, однако это может нанести существенный ущерб ее экономике. При этом там существуют опасения, что уклонисты могут просто уехать в другие страны.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что в настоящее время в Польше находится около 371 тысячи украинских мужчин призывного возраста, которые на родине могли бы подлежать призыву.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь украинским властям вернуть этих людей, добавив, что "все возможно" в отношении механизмов, которые может использовать Польша. Это заставило многих задуматься о том, стоит ли им оставаться в стране.

В частности специалист по легализации занятости в агентства Contrain Group говорит, что внезапного массового оттока рабочей силы из Польши не будет, однако повышение интереса к переезду в другие страны уже наблюдается.

Вместе с тем он отмечает, что Киев и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений, а это значит, что заочные решения по делам об уклонении от мобилизации могут быть успешно исполнены в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, может произойти массовый выезд украинских граждан призывного возраста из Польши", — говорит он.

Издание отмечает, что в отчете Агентства ООН по делам беженцев говорится, что ВВП Польши в 2023 году на 0,7–1,1% зависел от украинцев, а в долгосрочной перспективе, этот показатель может вырасти до 0,9–1,35%.

Благодаря увеличению фонда заработной платы, росту частного потребления и притоку иностранного капитала доходы сектора госуправления Польши выросли на 10,1–13,7 млрд злотых в 2022 году и на 14,7–19,9 млрд злотых. Это значительно компенсирует государственные расходы на беженцев в размере 15 миллиардов злотых в 2022 году и 5 миллиардов злотых в 2023 году.

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