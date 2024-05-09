Польща повернула Україні двох ухилянтів: їм вручили повістки

Обох чоловіків передали прикордонникам

Польща повернула Україні двох ухилянтів, які намагалися нелегально перетнути кордон. Обидва отримали адмінпротоколи та повістки до ТЦК.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби. Одного із чоловіків помітили біля українсько-польського кордону зранку в неділю.

"Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща", — йдеться у повідомленні.

Затриманий виявився 31-річним уродженцем Сумської області, який не мав законних підстав для виїзду за кордон, а тому спробував потрапити туди нелегально. Польські прикордонники передали правопорушника колегам із Волинського загону.

Другого чоловіка було затримано за такої ж спроби нелегально дістатися до Польщі днем раніше. Ним виявився 26-річний уродженець Донецької області.

"Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що український кордон майже щодня намагаються перейти ухилянти від мобілізації. При цьому їх не зупиняє навіть загроза смерті: з початку повномасштабної війни щонайменше 30 людей загинули, намагаючись перетнути кордон. Андрій Демченко підкреслив, що українці його дивують – наприклад, тим, що платять величезні гроші "провідникам", без будь-яких зустрічей чи заходів безпеки.