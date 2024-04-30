У ТЦК та СП розповіли, в яких випадках далекобійників можуть знімати з рейсів і везти до "військкомату"

У ТЦК та СП відповіли на звинувачення у затриманні військовозобов'язаних водіїв вантажівок

У Мережі розгорівся скандал, пов’язаний з тим, що працівники Закарпатського ТЦК та СП почали мобілізовувати водіїв вантажівок, що прямують міжнародними рейсами. При цьому вони забирають водіїв нібито для уточнення даних, а уже наступного дня водій перебуває десь на полігоні на навчаннях.

А його вантажівка, завантажена товаром, залишається на кілька днів на обочині дороги чи на пункті пропуску. І нікого не хвилює, чи не зіпсується цей товар, і чи взагалі вантажівку ніхто не вкраде. На цю ситуацію першими відреагували члени Асоціації міжнародних перевізників України.

На їхню думку, такі дії працівників ТЦК не законні, адже ніхто, крім водія, не відповідає за безпеку транспортних засобів і не несе відповідальність за вантаж. Крім того, згідно з законом про критичну інфраструктуру, по факту водіїв-міжнародників мобілізовувати не повинні, адже транспортне забезпечення — це життєво важливі послуги. Тому президент Асоціації направив звернення до прем’єр-міністра з проханням врегулювати питання мобілізації водіїв-міжнародників.

Згодом з’явилась відповідь працівників Закарпатського ТЦК та СП на ситуацію, що склалася. На офіційній сторінці "військкомату" повідомили, що водії вантажівок — такі ж громадяни, як і інші. І їх забирають в ТЦК та СП лише через те, що вони не мають при собі військово-облікових документів. А про це потрібно було подбати завчасно. У таких випадках, як йдеться у повідомленні, військовозобов’язані мають проїхати у ТЦК та СП. А вантажівку залишають під наглядом представників правоохоронних органів.

Також працівники ТЦК та СП кажуть, що громадянин, який вважає, що він не підлягає мобілізації, має мати при собі відповідні військово-облікові документи. Вони повинні підтверджувати право на відстрочку або мати відмітку про зняття з військового обліку. Ще один варіант — бронювання. Разом з тим, система "Шлях" не дає можливості відстрочки від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що багатодітних чоловіків в Україні можуть мобілізувати. Зараз в Україні понад півмільйона чоловіків, які перебувають у списку боржників зі сплати аліментів, і 180 тисяч із них не виплачують кошти понад три місяці.