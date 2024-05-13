Союзница России готова сближаться с Украиной: вернет посла в Киев и не только

В отношениях между странами возможно потепление

Сербия поддержала территориальную целостность Украины и пообещала в ближайшее время сделать шаги по улучшению двусторонних отношений. Однако там все еще не хотят вводить санкции против России.

Как пишет Reuters, об этом сказал премьер Сербии Милош Вучевич во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Страна и ранее осуждала российское вторжение, но так и не присоединилась к международным санкциям, что подорвало отношения с Киевом.

"Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности государств-членов ООН, включая Украину… Мы открыты для дружеских дискуссий по всем вопросам и на всех уровнях", — сказал Вучевич.

До этого Кулеба провел встречу с президентом Александром Вучичем, который пообещал, что вскоре посол Сербии вернется в Киев, а также обсудил европейский путь обеих стран.

"Мы обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран", — написал Вучич в своем Instagram.

Как известно, Кулеба и первая леди Елена Зеленская находятся с первым с начала российского вторжения визитом в Сербию. Хотя в стране существует сильная поддержка России, ее президент старается сохранять баланс и ищет возможность присоединиться к ЕС.

Как известно, Белград всегда признавал захваченные россиянами территории частью Украины, в то же время Киев отказывается признавать независимость Косово, даже несмотря на то, что Приштина поставляла военную помощь ВСУ.

Сербия в свою очередь считается главным союзником России в Европе, хотя и принимает украинских беженцев, отправляет гуманитарную помощь и даже через посредников продавала боеприпасы Украине.