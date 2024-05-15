Фіцо ввели в кому: що відомо про стан словацького прем’єра

Зараз багато залежатиме від того, наскільки організм політика зможе впоратися з пораненнями

Стан прем’єра Словаччини Роберта Фіцо залишається складним. Через це його ввели у штучну кому.

Таку інформацію повідомляє місцевий телеканал ТАЗ. Там повідомили, що критична крововтрата у політика зафіксована не була.

"Багато залежатиме від його фізичного стану, наскільки організм зможе впоратися з отриманими пораненнями", — наголошується в публікації.

Як повідомлялося раніше, вдень 15 травня після виїзного засідання парламенту в Роберто Фіцо вистрілили кілька разів на вулиці. Його у тяжкому стані та з пораненнями кінцівок та живота доставили до лікарні на гелікоптері.

Лікарі провели дуже складну операцію, яка тривала близько 4,5 години. У політика було зафіксовано рясний крововилив у черевну порожнину.

За попередніми даними, у прем’єр-міністра Словаччини стріляв 71-річний письменник Юрай Цінтула. Чоловік був прихильником опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", причому, як пишуть деякі видання, він відкрито висловлював свою ненависть особисто проти Фіцо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський прокоментував замах на Роберта Фіцо.