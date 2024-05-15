Все через політику: нападник на Фіцо пояснив, чому стріляв у словацького прем'єра (відео)

Цинтула стріляв з власного пістолета

Юрай Цинтула, який сьогодні, 15 травня, намагався застрелити словацького прем’єра Роберта Фіцо, пояснив мотиви свого вчинку. За словами затриманого нападника він категорично не згоден з політикою Фіцо і діями словацького уряду.

Про це Цинтула сказав у відео, що розлетілося мережею. На ньому затриманий відповідає на запитання у відділку поліції.

"Не згоден з політикою влади", — зазначив затриманий та запитав у відповідь, чому ліквідовують незалежні словацькі ЗМІ.

Зауважимо, що 71-річного стрільця було затримано одразу після нападу на Фіцо. Раніше ми повідомляли, що Цинтула — прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина". У прем’єра він стріляв з легально придбаного короткоствольного пістолета.

Затримання Юрая Цинтули

Нині відомо, що Роберт Фіцо після нападу знаходиться у лікарні. Його стан оцінюють як важкий. Лікарі борються за життя прем’єра, нині триває операція.

За словами міністра праці Словаччини Еріка Томаша, операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про нападника на прем'єра Словаччини Фіцо. Юрай Цинтула виявився поетом та письменником.