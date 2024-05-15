Фицо ввели в кому: что известно о состоянии словацкого премьера

Сейчас многое будет зависеть от того, насколько организм политика сможет справиться с ранениями

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо остается сложным. Из-за этого его ввели в искусственную кому.

Такую информацию передает местный телеканал ТАЗ. Там сообщили, что критическая кровопотеря у политика зафиксирована не была.

"Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — отмечается в публикации.

Как сообщалось ранее, днем 15 мая, после выездного заседания парламента в Роберто Фицо выстрелили несколько раз на улице. Его в тяжелом состоянии и с ранениями конечностей и живота доставили в больницу на вертолете.

Врачи провели очень сложную операцию, которая продолжалась около 4,5 часа. У политика было зафиксировано обильное кровоизлияние в брюшную полость.

По предварительным данным, в премьер-министра Словакии стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина был сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", при этом, как пишут некоторые издания, он открыто выражал свою ненависть лично против Фицо.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на Роберта Фицо.